Hace apenas unas semanas escribí que me parecía una locura que un sector de la prensa deportiva y de la afición pidieran la salida de Rafa Marquez de la Selección Nacional. Su proceso apenas comenzaba y, aunque los primeros cuatro partidos con él al frente del tricolor no fueron buenos ni se lograron resultados positivos en general, era necesario dejar madurar el proyecto antes de que ocurran las malas y precipitadas decisiones que suelen tomar los directivos del futbol mexicano.

Esas voces que piden la cabeza del excapitán del seleccionado mexicano han tomado fuerza tras lo sucedido en Jamaica el sábado pasado. La poca paciencia que se tiene en México cuando se trata de hablar de futbol, sumada a una errónea creencia de muchas personas que piensan que el Tri está capacitado para meterse en la élite del balompié internacional, los llevan a opinar así.

Desafortunadamente, lo sucedido en la Copa del Mundo llevó a que algunas personas creyeran que ésa era la realidad de nuestro futbol, cuando lo que ocurrió en el certamen disputado el verano pasado fue un espejismo que rápidamente se está desvaneciendo. El jugar en casa es una enorme ventaja y, tal y como lo dice la historia, la gran mayoría de los países que han sido anfitriones de la gran justa del futbol lograron participaciones históricas, y México es el mejor ejemplo de ello: en tres copas en las que jugó de local logró avanzar en la fase de grupos, incluyendo la de 1970, en la que por primera ocasión se metió a la segunda ronda; para después, en 1986, ganar por primera vez su grupo y, además, ganó el que hasta hace unos meses era su único triunfo en duelo de eliminatoria directa; finalmente, llegando a lo sucedido en 2026, cuando no sólo se quedó con su sector, ganó los tres juegos y después llegó la segunda victoria en una siguiente fase. Pero en ninguna ocasión tras lo sucedido en el 70 y en el 86, la Selección se metió entre las mejores, y no se puede esperar que eso suceda ahora.

Se entiende que la derrota en Kingston duela y, por más que el proceso empieza, no me parece que esté mal que se critique lo sucedido, pero existe una enorme diferencia entre cuestionar las decisiones del cuerpo técnico, y lo hecho por lo jugadores, y perder la cabeza, como si se derrotado ante los jamaicanos fuera el fin del mundo. México no es potencia ni lo será en el futuro inmediato, es más, eso no sucederá en este proceso, sin importar quién dirija al seleccionado nacional; y la realidad todavía es más dura; de no cambiar nada en la estructura del futbol local, nunca será potencia.