Un poco de paciencia

La era de Rafa Márquez al frente de la Selección Nacional no comenzó de la mejor manera. En general, los resultados no han sido los esperados tras los primeros partidos amistosos bajo su mando, tras tomar las riendas del tricolor.

Como ya es costumbre en un medio bipolar como el del futbol mexicano, en el que unos cuantos triunfos bastan para que muchos proclamen que podemos pelear con las potencias del orbe, y unos cuantos malos partidos llevan a varios a declarar estado de emergencia, luego de la goleada sufrida el sábado ante EU. La indignación fue tal que hubo llamados a la salida de un seleccionador que, con el duelo de ayer ante Chile en Los Ángeles, apenas llegó a cuatro encuentros dirigidos en su nuevo cargo.

Esto no me sorprende, el medio futbolístico en México se ha convertido en uno en el que el análisis esta extraviado, y lo que cuenta es ser el más escandaloso e incendiario. Además de que el nombramiento del excapitán del Tri generó en su momento algunas críticas, principalmente basadas en su poca experiencia como entrenador, teniendo únicamente en su currículo lo que hizo al frente del Barcelona B.

Vivimos en un país en el que cuando se trata de hablar de futbol, una de las quejas principales que surgen tiene que ver con la falta de procesos, y aun así existen personas que quieren terminar con un proyecto que apenas ha comenzado, y que tiene como objetivo llegar al Mundial de 2030 con la posibilidad de mejorar lo hecho el verano que acaba de pasar.

Obvio, los resultados y, especialmente, el funcionamiento están lejos de lo ideal, pero esto apenas comienza, y el nuevo cuerpo técnico está iniciando las labores buscando nuevas caras que puedan permitir no sólo tener mayores opciones al momento de hacer convocatorias, también se busca refrescar la selección con jugadores que tengan hambre y mayor juventud que muchos de los futbolistas que llevan años de ser llamados al combinado nacional.

Claro que se esperará en próximas fechas FIFA una mejoría, pero no se puede creer que de la noche a la mañana todo será maravilloso, especialmente en un futbol en el que las oportunidades a los futbolistas locales escasean y, cuando llegan, en muchos casos ya tienen una edad lejos de la ideal. La actual baraja de jugadores no es extensa, por eso, aunque tuviéramos al mejor estratega del mundo dirigiendo al Tri, las cosas no serían distintas. No sé qué es lo que las voces disidentes esperan ver, no se puede pretender pasar de ser un simple animador a potencia mundial sin bases sólidas. Se necesitan procesos serios y años de trabajo, tanto a nivel de selección como en la Liga MX, para que se puedan cosechar los frutos.

El proyecto que inició se supone que busca eso, aunque soy escéptico porque las cosas en nuestro futbol regularmente no permiten trabajos a largo plazo, lo que queda es dar el beneficio de la duda, porque hay tiempo para mejorar, y la cantidad de boletos al próximo Mundial dan espacio de maniobra para tener, al menos, un poco de paciencia.