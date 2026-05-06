Inmejorable presente

El cuarto Masters 1000 de la ATP llegó a su fin el pasado domingo. En Madrid, Jannik Sinner y Alexander Zverev se enfrentaron por el título en la Caja Mágica de la capital española, en un partido que tuvo una conclusión similar al de los más recientes enfrentamientos entre ambos tenistas: una contundente victoria para el italiano. El actual número uno del mundo no tuvo piedad con su oponente, al que, tras perder cuatro de sus primeros cinco duelos, ha dominado a partir de ese momento; con su triunfo hace tres días le ha ganado nueve juegos de forma consecutiva. En esta ocasión ni siquiera llegaron a una hora sobre la arcilla madrileña, la final únicamente duró 57 minutos; lo que vimos fue una clínica de Sinner, mostrando todo su arsenal ante un rival que sabía desde antes de que empezara el compromiso que sus posibilidades de ganar eran escasas.

El que el alemán viera pocas opciones de quedarse con su tercera corona en Madrid tiene que ver con el hecho de que, a excepción de Carlos Alcaraz, ningún jugador del circuito profesional ha sido capaz de imponer condiciones cuando se enfrentan al italiano. Es cierto que las más recientes derrotas que ha sufrido no fueron ante el español, una fue ante Novak Djokovic y la otra ante Jakub Mensik.

Desde que Sinner abandonó su partido en la tercera ronda del Masters de Shanghái, tiene un impresionante récord de 45 victorias y únicamente dos derrotas (las previamente mencionadas este año en el Abierto de Australia y en Doha); en ese periodo ha disputado nueve torneos, ganando siete de ellos, y a excepción del triunfo en el Abierto de Viena, el resto de las victorias han llegado en algunos de los eventos de mayor importancia del mundo: las Finales de la ATP en Turín, y cinco Masters 1000. Hablando de estos últimos, con sus títulos en Indian Wells. Miami, Montecarlo y Madrid, ha logrado algo nunca visto: triunfar en los primeros cuatro torneos de ese nivel que se disputan en un año. Sumado el triunfo de París en 2025, también ha logrado otro hecho histórico: ganar cinco Masters 1000 consecutivos.

El tenis acaba de pasar por una etapa sin igual, con lo hecho por Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer, pero ninguno de ellos pudo conseguir lo que el joven de San Candido acaba de lograr. Obvio que le falta mucho para alcanzar lo que el llamado Big Three obtuvo, pero el que su nombre se mencione junto a tres leyendas del deporte blanco habla por sí solo de su talento y de sus impresionantes logros.Sus siguientes dos compromisos serán el Abierto de Roma y Roland Garros. En caso de ganar el título en el Foro Itálico, se uniría a Djokovic como los únicos tenistas en ganar todos los Masters 1000, y el serbio lo logró a los 31 años, Sinner lo lograría con apenas 24.

Algo fundamental para su éxito es que no ha dejado de buscar mejorar, y de agregar cosas a su juego que lo vuelvan un tenista más completo. Con un brillante futuro por delante, el presente no podría ser mejor. Y en las próximas semanas podría inscribir su nombre con letras doradas en los libros de récords.