El deporte mexicano vivió el domingo una de sus mayores hazañas, cuando Isaac del Toro finalizó el prestigiado Tour de Francia en el tercer lugar. Luego de tres intensas semanas celebradas principalmente en las carreteras francesas, el oriundo de Ensenada logró algo que hace unos años era impensado, y que lo ratifica como uno de los mejores ciclistas de ruta en el planeta. Es apenas el sexto latinoamericano en colocarse entre los tres mejores en una edición de la famosa carrera, uniéndose al pequeño grupo de colombianos encabezados por Egan Bernal (único latino en coronarse en la competencia) y al ecuatoriano Richard Carapaz, como los únicos en lograr un resultado de tal magnitud.

Nuestro país había tenido previamente brillantes actuaciones de Raúl Alcalá, quien además de ser el mejor joven en la edición de 1987, triunfó en un par de etapas, y terminó en las ediciones de 1989 y de 1990 en octavo lugar. La irrupción del regiomontano despertó a un deporte que llevaba décadas aletargado y que necesitaba de una chispa para encenderse, generando que regresara la Vuelta México. Sumado a la aparición de Miguel Arroyo, México vivió grandes momentos a finales de los años 80. Pero la inercia se cortó y los logros llegaron únicamente en eventos de pista. Aunque eso está cambiando con la llegada de Del Toro, que dio señales de su talento ganando el Tour de l’Avenir (versión juvenil del Tour de Francia), propiciando que los mejores equipos del planeta voltearan a ver lo que el joven mexicano del AR Monex estaba haciendo, y esto lo llevó al UAE, sin dudas el mejor equipo del mundo. Pero ni el más optimista imaginaba que en su segundo año en un equipo Pro Tour, Isaac conseguiría todo lo que obtuvo en 2025, incluyendo su maravillosa actuación en el Giro de Italia, también llevó a que el UAE decidiera que él era el indicado para ser el segundo del conjunto, únicamente por detrás del ya legendario Tadej Pogacar.

Todo esto generó enormes expectativas para 2026, y no ha quedado mal porque, además, le llegó su debut en la famosa carrera, y lo hizo de gran forma ganando la segunda etapa en un sprint espectacular en Barcelona, para después lograr superar muchos obstáculos en el camino, que lo vieron salir de los tres primeros lugares de la clasificación general, para recuperar esa posición el penúltimo fin de semana de la competencia; y, además de soportar los embates de sus más cercanos rivales sin dejar de lado su función de ayudar a Pogacar a ganar su quinto Tour, se mantuvo en la zona del podio con dos excelentes actuaciones en las etapas más demandantes del evento el viernes y el sábado pasados, en las que se dio la escalada al famoso Alpe d’Huez.

El extraordinario resultado que ha conseguido lo pone no sólo en la élite del ciclismo, ratificando que su segundo lugar en el Giro no fue casualidad, también lo ubica como uno de los dos mejores deportistas mexicanos de la actualidad junto a Osmar Olvera, y lo convierte en un histórico para nuestra nación.