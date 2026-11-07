A ojos cerrados

“Los grandes grupos editoriales, que luego tienen varias razones sociales, tienen que participar solamente con una propuesta donde pongan a sus 15, 20 sellos editoriales, pero no se pueden comer ellos a las pequeñas. Entonces, eso es importante”.

Éstas fueron las palabras de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, en el anuncio de la convocatoria para llevar a cabo la compra masiva de libros por 50 millones de pesos, la cual sigue levantando ámpula entre escritores y editores, quienes han expresado su inconformidad tras los resultados difundidos hace una semana.

La realidad es que la convocatoria no sólo benefició innecesariamente al Fondo de Cultura Económica (FCE), que dirige Paco Ignacio Taibo II, como consignó esta columna hace una semana, sino que también favoreció al grupo editorial Planeta —donde Taibo II publica sus libros como autor—, a través de varios sellos que lo integran, como Seix Barral, Booket, Paidós, TusQuets, Minotauro, Ariel, Austral, Destino, entre otros, que en total captaron cerca de dos mdp de la compra.

Entonces, ¿dónde quedó la palabra de la secretaria Curiel? Porque este tema lo ha evitado en los últimos días, pese a que ella misma expuso la regla en su conferencia de prensa del pasado 9 de septiembre.

Otro tema que circula y que no ha sido aclarado es por qué se autorizó la compra a organismos como el Colegio de México (Colmex) y el Colegio Nacional (ColNal), instancias respetables y de calidad, pero que de origen ya reciben apoyo del Estado para hacer sus publicaciones, lo cual dejó un sabor amargo entre editores, pues les pareció una suerte de competencia desleal.

Todo esto despierta un par de preguntas simples: ¿cuántas editoriales independientes quedaron fuera por esta convocatoria sin reglas claras? Y, por supuesto, ¿en qué condiciones estará el sector en nuestro país para que hasta los grandes sellos se postularan a este ejercicio que nació tras la crisis de Ediciones ERA?

Un dato adicional que aportó Curiel en aquella conferencia fue el siguiente: “El FCE no se queda con ningún porcentaje de intermediación, porque anteriormente, cuando se compraba a través del FCE, pasaba, evidentemente. En este caso, el FCE sólo está apoyando, está asesorando, pero ellos no tienen ningún tipo de comisión al respecto”. Ya imagino la opinión de los editores.

Por último, considero que es imprescindible que la Dirección General de Bibliotecas (DGB), a cargo de Guillermina Pérez, transparente la lista de quienes integraron el comité para elegir los títulos beneficiados. Y, de refilón, debería aclarar si al definir la lista realmente tuvieron en sus manos los materiales físicos, pues esta semana trascendió que la selección ocurrió “a ojos cerrados”.

Insisto, Curiel tiene que esclarecer el tema porque, si mal no recuerdo, prometió que en 2027 vendrá una segunda etapa de esta convocatoria y sería pésimo volver a ver este tipo de distorsiones.

¿Y EL CATÁLOGO?

Hace casi un mes, Fomento Cultural Banamex, que dirige Natalia Pollak, anunció que incorporaría a su catálogo digital gratuito los títulos Copa de arte popular y Miguel Covarrubias. Una mirada sin fronteras. Sin duda, una gran noticia para el público foráneo que no tuvo la posibilidad de asistir a las exposiciones que dieron lugar a estos volúmenes.

De acuerdo con un comunicado del 9 de octubre, Pollak anunció el hecho en la pasada Feria Internacional del Libro de Monterrey. El problema es que, hasta ahora, el catálogo digital de Covarrubias no existe.

Quizá se trata de un pequeño error, pero sería necesario que se explicara si dicho volumen —que ronda los 2 mil pesos e incluye textos de Sergio Raúl Arroyo, Anahí Luna, Adriana Williams, Antonio Saborit y Rita Eder— se podrá consultar, como sí ocurre con otros títulos.