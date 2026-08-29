Inflar la imagen

Los políticos de otro tiempo afirmaban que “el que se mueve no sale en la foto”. Con el boom de las redes sociales, aquel principio fue vetado y hoy es común ver a los actores políticos, incluso de la cultura, dar bocanadas de aire a su popularidad en plataformas como TikTok.

Debe ser una maravilla ser funcionario de la cultura y posicionar tu imagen, nomás tantito, a partir de clips donde sales bien librado e “informas” a tu gusto, libre de críticas y cuestionamientos, para luego llevarlos a la red cual plaga bíblica.

Todos hemos visto los numerosos clips de la secretaria Curiel en Instagram, pero en esta ocasión aludiré a un video reciente de Ana Francis López Bayghen, titular de Cultura de la CDMX, difundido en las cuentas institucionales, en el que convoca a artistas jóvenes e independientes a presentarle sus proyectos para hacerlos realidad. Así, sin intermediarios, sin filtros y sin enredadas convocatorias que podrían derivar en pagos incumplidos.

La idea suena interesante, pero lo que no hace clic es el mensaje inicial, creado en primera persona y en el que se escucha: “¿Tienes un proyecto artístico? Yo te ayudo. Nada más ven y cuéntame estas tres cosas: ¿Qué es? ¿Pintura, teatro, música, literatura, danza, circo o performance? ¿De qué trata?... ¿A quién va dirigido?... ¿Cuánto cuesta llevarlo a cabo? Vente al Zócalo un martes, saca tu ficha y ya vemos por dónde te programamos o hacia dónde lo dirigimos”.

Perdón, pero es claro que la funcionaria no podría “ayudar” sin el respaldo de la institución que cuenta con el presupuesto para hacerlo. Quizá conecte con los más jóvenes y despierte la curiosidad, pero se tendría que mantener la institucionalidad y dejar de lado el reel de la autopromoción.

MUSEO DEL TEXTIL

En junio pasado se inauguró el flamante Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Mut), ubicado en el conocido Palacio del Marqués del Apartado, frente a la zona arqueológica del Templo Mayor, y cuya restauración, adecuación y montaje requirió, entre 2025 y 2026, 76 millones de pesos.

El recinto cuenta con 15 salas y exhibe cerca de 200 textiles, objetos utilitarios e indumentaria tradicional, aunque todavía tiene pendiente la apertura de un pequeño espacio con objetos prehispánicos. También falta detallar las exposiciones temporales que tendrá a futuro y las actividades académicas que le darán vida a este inmueble en el que alguna vez se quiso albergar el Museo de Museos, lo que derivó en la inhabilitación de la exsecretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, y de dos funcionarios más, ante irregularidades detectadas por la Función Pública.

De acuerdo con información obtenida por esta columna, el acondicionamiento del Mut requirió de cinco contratos suscritos entre el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), de la SC, y las empresas Linos Construcciones, Hermanos del Valle, Aparatos Electromecánicos Von Haucke, y Sonorizaciones y Logística Rivera.

Los dos primeros contratos fueron firmados con Linos Construcciones por un monto de 26.2 mdp y de 16.3 mdp, respectivamente, para realizar trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de dicho inmueble, y para la ampliación de la escalera, la construcción de la terraza, la adecuación de estructura y la puesta en marcha de su elevador.

El tercero lo suscribió con Hermanos del Valle, por 13.2 mdp, para la adaptación de espacios y la creación del guion museográfico. El siguiente fue de 3.1 mdp, con Aparatos Electromecánicos Von Haucke, para la adquisición del mobiliario de las oficinas del museo. Y uno más por 17.2 mdp con Sonorizaciones y Logística Rivera para el montaje de la exposición temporal inaugural de la artista Trine Ellitsgaard.

Habremos de esperar algunos meses más para ver si este nuevo museo funcionará como se espera.