El voluntarismo y el T-MEC

En la arquitectura económica del siglo XXI, pocas regiones poseen la densidad, la interdependencia y la relevancia estratégica de América del Norte. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, no es únicamente un acuerdo comercial: es el engranaje que articula a una de las plataformas geoeconómicas más poderosas del planeta. Con una población cercana a los 500 millones de personas —347 millones en Estados Unidos, 130 millones en México y alrededor de 40 millones en Canadá—, esta región constituye el mayor mercado de consumo integrado del mundo.

El comercio de bienes y servicios entre estos tres países ha alcanzado niveles históricos, sólo en el primer trimestre de 2026, el gasto de los hogares en Estados Unidos superó los 16.7 billones de dólares, consolidando a la región como el epicentro del intercambio global. México es el socio más importante, pues importa más de Estados Unidos que de economías como Alemania y China juntas.

Sin embargo, este entramado económico —basado en la eficiencia de las cadenas productivas, la movilidad de bienes y servicios, y la lógica de la oferta y la demanda— enfrenta hoy un momento de tensión. El proceso de revisión del T-MEC abre una etapa decisiva. Tras haberse agotado el plazo legal para notificar su cancelación, el tratado se mantiene vigente; no obstante, su continuidad no está exenta de incertidumbre. A partir del 25 de mayo, se activa la fase formal de resolución de diferencias, en la que temas como aranceles, reglas de origen y condiciones de acceso a mercados estarán sobre la mesa.

Uno de los puntos más sensibles es la política arancelaria impulsada por Donald Trump, caracterizada por un enfoque marcadamente voluntarista. La imposición de aranceles al acero y al aluminio —que inicialmente alcanzaron 50% y posteriormente se redujeron a 25% tras negociaciones encabezadas por Marcelo Ebrard— refleja una lógica más cercana al pulso comercial que al equilibrio diplomático. Trump, empresario antes que político, ha trasladado al ámbito internacional una visión transaccional, donde la presión y la negociación directa sustituyen a la razón o el entendimiento, ésa es su filosofía.

Este estilo, sin embargo, plantea un dilema de fondo: ¿puede sostenerse un sistema de libre comercio bajo la incertidumbre del voluntarismo político? El T-MEC, como todo acuerdo internacional, es un pacto de voluntades que descansa en la certidumbre jurídica. Sus reglas —incluidas las revisiones periódicas— buscan precisamente evitar que los cambios de gobierno alteren de forma abrupta el equilibrio alcanzado.

La relevancia de este acuerdo trasciende lo económico. En una región donde más de 500 millones de personas dependen directamente del flujo de mercancías, servicios e inversiones, cualquier distorsión en las reglas del juego impactarían de manera inmediata en el empleo, la inflación y el bienestar social. Las cadenas productivas de América del Norte —particularmente en sectores como tecnología, manufactura avanzada, energía y comercio electrónico— operan como sistemas integrados, donde la disrupción en un eslabón afecta a toda la estructura.

Por ello, el desafío actual de Marcelo Ebrard no es menor. La revisión del T-MEC está orientada a fortalecer la competitividad regional, reducir barreras innecesarias y consolidar un entorno de certidumbre para inversionistas y productores. El libre comercio, para cumplir su promesa, requiere reglas claras, homogéneas y respetadas.

En última instancia, el destino económico de América del Norte no puede quedar sujeto a impulsos coyunturales. La magnitud del mercado, la profundidad de su integración y la interdependencia de sus economías exigen una visión a largo plazo. El T-MEC no es sólo un tratado: es un compromiso histórico que, más allá de estilos personales o coyunturas políticas, debe preservar su esencia como motor de prosperidad compartida. ¿O no, estimado lector?