Vivimos en una época caracterizada por la velocidad de la información, la hiperconectividad y la posibilidad de que cualquier persona exprese sus opiniones a través de múltiples plataformas digitales. Sin embargo, junto con estos avances también se ha fortalecido un fenómeno preocupante que amenaza la convivencia pacífica de las sociedades: los discursos de odio.

Éstas son expresiones que promueven, justifican o incitan la discriminación, la hostilidad o la violencia contra personas o grupos por razones relacionadas con su origen, identidad o creencias. Constituyen una de las manifestaciones más preocupantes de intolerancia en el mundo contemporáneo y representan un desafío para las democracias, las instituciones y la protección de los derechos humanos.

Entre las principales expresiones destacan cuatro grandes categorías. La primera es el racismo, sustentado en prejuicios raciales que buscan establecer diferencias de valor entre las personas en función de su origen étnico o color de piel. La segunda es la xenofobia, entendida como el rechazo o la aversión hacia quienes provienen de otros países, culturas o comunidades. La tercera corresponde al odio religioso, que surge cuando las diferencias de fe o creencias son utilizadas para descalificar, excluir o agredir a quienes profesan una religión distinta. Finalmente, la intolerancia ideológica, que consiste en la incapacidad de aceptar que las personas pueden pensar diferente en materia política, social o cultural.

Estas expresiones suelen ser amplificadas por líderes políticos, actores sociales, figuras públicas o grupos organizados que utilizan mensajes cargados de prejuicios para polarizar a las sociedades. Las redes sociales han contribuido a multiplicar el alcance de estos discursos debido a la rapidez con que circulan los contenidos y a los algoritmos que favorecen la difusión de mensajes que generan confrontación y reacciones emocionales intensas.

El problema es grave porque afectan la dignidad humana. Con frecuencia recurren a la descalificación, la humillación, la estigmatización y la difusión de información falsa con el propósito de desacreditar a individuos o colectivos. Las víctimas suelen ser minorías raciales, migrantes, mujeres, grupos religiosos, personas con orientaciones sexuales diversas o sectores identificados por sus posiciones ideológicas.

La experiencia internacional demuestra que pueden convertirse en el punto de partida para actos de discriminación, exclusión social e incluso violencia física.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó en 2021 el 18 de junio como el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio. La iniciativa busca promover acciones de prevención, educación y sensibilización que fortalezcan la tolerancia, el respeto y el diálogo intercultural.

Este desafío exige políticas públicas integrales orientadas a la educación, la alfabetización digital y fortalecer los derechos humanos, la responsabilidad de las plataformas tecnológicas y promover códigos éticos que contribuyan a reducir la difusión de contenidos que fomentan la discriminación o la violencia.

Los instrumentos internacionales son claros al respecto. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen la libertad de expresión como un derecho fundamental, pero también establecen que su ejercicio implica deberes y responsabilidades. Ninguna libertad puede utilizarse para justificar la violencia, la discriminación o la negación de la dignidad humana.

Frente a un mundo cada vez más polarizado, resulta indispensable reivindicar el diálogo, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Las expresiones públicas y privadas deben contribuir a la educación, la cultura y la construcción de sociedades más incluyentes. Contrarrestar los discursos de odio no significa limitar la libertad de expresión; significa defender la convivencia democrática y reafirmar el principio de que todas las personas, sin excepción, merecen respeto, dignidad y reconocimiento. Sólo así podremos construir comunidades más pacíficas y un mundo más justo para las generaciones presentes y futuras. ¿O no, estimado lector?