Perdimos el estatus de país libre de la transmisión del sarampión. Era previsible. Durante el sexenio pasado dejaron de ponerse vacunas. Fue un duro golpe para la economía mexicana. Y ahora hay un cambio total de actitud: se quiere recuperar el estatus en las vacunas.

EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, 40 MILLONES DE DOSIS

El 17 de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmaron que México perdió el estatus de país libre de la transmisión del sarampión. La Secretaría de Salud, a cargo de David Kershenobich, quiere recuperar el estatus de libre de sarampión. Ha aplicado 40 millones de dosis de vacunas contra sarampión en dos años. Se tenían 1,300 casos en febrero pasado. Hoy se tienen sólo 14: 12 en Chiapas y dos en Quintana Roo. Y se espera tener un programa de 90 días para después estar libre de sarampión durante 12 semanas consecutivas y poder ir recuperando el estatus que teníamos.

SANOFI, CON 40 MILLONES VS. INFLUENZA

En vacunas invernales, la de influenza, covid, el virus sincitial respiratorio y el neumococo, también hay datos interesantes.

Sobre la influenza, la producida en México es mediante el laboratorio francés Sanofi, que tiene, junto con Birmex, una alianza en la planta de Ocoyoacac, Edomex. Sanofi produjo para 2026 alrededor de 40 millones de dosis, con una vacuna 100% hecha en México para el sector salud.

Además, este año, Sanofi lanzó en México la vacuna de alta dosis, cuya población objetivo es la mayor a 60 años. Se consigue con médicos privados o en farmacias.

PFIZER, YA NO ULTRACONGELADA; MODERNA A GOBIERNO

Moderna volvió a hacer una alianza con el sector público para su vacuna contra covid y sólo se distribuye en clínicas públicas. En el caso de Pfizer, que también es de ARN mensajero, y de hecho es la de mayor demanda, está a punto de llegar al país. Una parte la tendrá el sector público y se venderá en el sector privado. Pero, por alguna razón (quizá la Cofepris), todavía no llega a las clínicas y farmacias privadas.

Juan Luis Morell, director de Pfizer México, comenta que esta vacuna contra el covid tiene una ventaja: ya no deberá ser ultracongelada. Y la hará más fácil de distribuir.

GSK, VACUNA CONTRA VSR

En cuanto al virus sincitial respiratorio, la vacuna es de GSK. Y también la tiene disponible el sector público, sobre todo para mujeres embarazadas. Recordemos que GSK tiene la vacuna Shingrix contra el herpes zóster.

Estamos viendo un viraje positivo en la política de vacunación, pero falta ajustar la disponibilidad pública y privada, porque, como vemos, algunas vacunas todavía no se encuentran.

BMV REGRESA A LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE BOLSAS

Se tardó más de una década, pero lo logró. Grupo Bolsa Mexicana de Valores regresa a la Federación Mundial de Bolsas, la World Federation of Exchanges, WFE. Y lo hace mediante la incorporación de su director general, Jorge Alegría, quien ocupará uno de los lugares dentro del Consejo de la Federación. La WFE abarca 250 bolsas de valores e infraestructuras financieras en el mundo.

Esto le permitirá a la BMV participar en las decisiones mundiales de los organismos, pero también traer las nuevas tendencias en innovación, competitividad y acceso al financiamiento, según relata el mismo Jorge Alegría.

Esta designación se dio en la 65 Asamblea General de la WFE en Mumbai, India. Y, desde luego, hay que ver lo que pasa en el mundo ahora con la inteligencia artificial, la digitalización, la tokenización, que cambian las estructuras financieras muy rápido. Buena incorporación de la BMV a la WFE.

AMIB, FONDOS CON 1 DE CADA 5 ADULTOS

Los fondos de inversión ya captan a uno de cada cinco adultos en México, según lo dio a conocer la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), presidida por Álvaro García Pimentel.

Ya son 19.5 millones de cuentas con fondos de inversión.

Las personas buscan mejoría en sus ingresos y, ante la baja en las tasas de interés, van viendo alternativas, como los fondos de inversión. Incluso, la AMIB estima que, ante la baja en las tasas, los fondos de renta variable serán los que tengan un mejor posicionamiento.

Actualmente, 72.88% se encuentra en renta fija y 27.12% en renta variable.

Los fondos ya llegan a representar 5 mil 479 mil 163 millones de pesos de activos netos, que, visto en dólares (con un tipo de cambio de 18.80 pesos por dólar), son 291 mil 504 millones de dólares. Esto es, 14.60% del PIB nacional. Suma nada despreciable.