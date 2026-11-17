La presidenta Claudia Sheinbaum, desde Shenzhen, China, dio a conocer un cambio interesante: Jesús Seade, quien sin duda fue un negociador de confianza del expresidente López Obrador para el T-MEC, deja la embajada de México en China para formar parte del directorio ejecutivo del FMI. “El embajador Seade se va al FMI, ocupa un puesto muy importante en el Fondo Monetario Internacional”. Es cierto, Seade va a ser uno de los 24 directores ejecutivos del FMI representando a México, a España, Venezuela, Colombia y Centroamérica.

Para Jesús Seade, un negociador económico de 79 años, desde luego, es un buen cambio dejar China y Asia, donde tenía nexos académicos y familiares, para irse a Washington.

Seade regresará al FMI, donde alguna vez ya trabajó buscando enfoques más heterodoxos dentro del tradicional organismo internacional, más acostumbrado a los ajustes para corregir problemas externos que a políticas heterodoxas.

SHEINBAUM PONDRÁ SU SELLO EN EMBAJADA DE CHINA

El cambio es interesante. La presidenta Sheinbaum está moviendo sus fichas, una vez más, dando un premio a las piezas clave del obradorismo. Y, en este caso, pondrá su sello personal en la embajada de México en China, hoy cada vez más importante ante la tensión entre el gigante asiático y EU.

SEADE, RAMÍREZ DE LA O Y AMLO

Seade es un buen operador. Conoció a López Obrador porque le pidió a un amigo suyo conocerlo. Su amigo era Rogelio Ramírez de la O, quien fuera muy cercano a AMLO y su secretario de Hacienda. López Obrador necesitaba cerrar el T-MEC con Trump, todavía en su primer mandato.

Jesús Seade alcanzó dejar fuera del T-MEC el tema petrolero. Conocía a Robert Lighthizer, representante comercial de Trump. Y lo platicó con quienes eran los alfiles de la negociación de Peña Nieto, Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray.

Dentro del equipo de AMLO sentían que Seade no le hacía caso a la Secretaría de Economía y que desde la Cancillería negociaba. Incluso con algunas fallas, como aceptar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, que ha originado un verdadero trabajo para Economía y la Secretaría del Trabajo con el fin de responder a cualquier demanda de incumplimiento, como son las elecciones sindicales. Con todo y todo, Seade sacó adelante el T-MEC y López Obrador se lo agradeció con la embajada de México en China, donde Seade quería estar.

EL CONTEXTO CON CHINA Y A RON JOHNSON NO LE GUSTÓ

Ahora, las circunstancias cambian. La presidenta Sheinbaum va a China en un contexto retador, donde el gigante asiático la presiona para tener mayores inversiones y comercio; México ha impuesto aranceles que van desde cinco hasta 50%, sin poder frenar las importaciones baratas de China, llega una oleada de vehículos chinos y la balanza comercial es favorable a ellos en 13 a 1. Pero también en un contexto donde China tiene tecnología de avanzada en maquinaria y equipo, en teléfonos móviles y equipo de cómputo, y que México puede aprovechar. A EU no le gusta el acercamiento de México a China. Basta ver las declaraciones de Ron Johnson, embajador estadunidense en nuestro país, argumentando que China sólo nos vende importaciones baratas y que EU, en cambio, nos compra 83% de las exportaciones. En ese contexto adverso, China es un país estratégico y la Presidenta mueve sus piezas.

GASTO EN F1 Y DÍA DE MUERTOS, TARJETAS SIN CONTACTO

La Secretaría de Turismo y Visa, mediante un convenio de colaboración, pudieron ver el gasto realizado por las tarjetas Visa durante la semana de Fórmula 1 y Día de Muertos. Y sí hubo un aumento en el gasto. Se elevó en 17% respecto a la misma semana del año pasado. ¿Lo que más les gustó? El pago sin contacto. Los plásticos con el símbolo de pago sin contacto, donde ya no tienes que meter la tarjeta a la terminal punto de venta, han tenido buena aceptación. Visa informó que aumentaron 86% este tipo de pagos, donde no hay fricciones en los pagos y el cargo se refleja en ese mismo instante.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, recordó que el automovilismo y la tradición de Día de Muertos ha funcionado para atraer a más turistas y, desde luego, para reactivar los restaurantes, hoteles y destinos. Para Francisco Valdivia, director de Visa México, el pago realizado por los turistas extranjeros sin contacto en sus tarjetas permite ver la innovación detrás de los pagos. Para Visa, fue un buena buena temporada, vio crecer el gasto de extranjeros con su tarjetas en 52 por ciento. Los gastos mayores se dispararon en lugares turísticos, como Pátzcuaro, la ciudad de Oaxaca o la de Puebla, donde el incremento con el uso de tarjeta fue de 109 por ciento.