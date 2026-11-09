Salario mínimo: primera vez que empresarios piden no ir tan rápido

El próximo aumento al salario mínimo se prepara en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). El minisalario podría elevarse 12% para 2027, pero por primera vez desde que llegó la 4T (en 2018), la Coparmex, siendo el brazo patronal, ha solicitado no ir tan rápido con los aumentos al salario mínimo.

Y conste que la Coparmex siempre ha acompañado e impulsado los aumentos al salario mínimo. Sin embargo, las condiciones están cambiando.

COPARMEX: VIENEN COSTOS LABORALES

Platicamos con Juan José Sierra, presidente de la Coparmex, nos explica que en 2027 va a comenzar la reducción de la jornada laboral. Se disminuirán dos horas de la semana laboral. El objetivo con la reducción de horas de trabajo es ir avanzando en la semana laboral de 40 horas para 2030. Hoy en día somos de los pocos países con una semana laboral de 48 horas.

Dos horas menos de trabajo puede parecer poco, pero para las micro, pequeñas y medianas empresas sí implica un esfuerzo en sus costos.

La Coparmex calcula un aumento de 37% en los costos laborales con la menor jornada laboral.

De manera independiente, está el problema de los costos laborales acumulados en estos años mayores. Para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) han sido varios costos acumulados en los años: los aumentos anuales al salario mínimo, más los nuevos días de vacaciones, más la eliminación del outsourcing y las mayores exigencias para las pensiones del IMSS. Todo ello ha aumentado los gastos laborales.

Las mipymes han frenado la contratación de trabajadores de manera formal.

GENERACIÓN BAJA DE EMPLEO FORMAL

La generación de empleo formal es baja en el IMSS, apenas llevamos 410 mil puestos de trabajo formales de enero a octubre, cuando para todo el año deberíamos generar más de un millón. También vemos la constante pérdida de registros patronales.

EN LUGAR DE 12%, QUE SEA DE 6%

Por primera vez desde 2018, la Coparmex, siendo el brazo patronal y mayor impulsor empresarial del aumento al salario mínimo, pide no ir tan rápido en los incrementos al minisalario.

La Conasami es la principal autoridad para decidir los aumentos en las percepciones mínimas. Se encuentra estudiando y pidiendo opinión de cómo debería ser el próximo aumento del salario mínimo. Se ha esbozado que podría ser de 12% para 2027. Pero subir 12% los salarios mínimos en 2027, en esta ocasión, sería elevado para los empresarios.

Y conste, la Coparmex quiere una elevación real en los salarios mínimos, de la inflación más dos puntos porcentuales. Si la inflación termina en 4% anual, entonces para la Coparmex se podría tener una elevación del salario mínimo, vuatro puntos de inflación más dos de aumento. En total, una elevación en los minisalarios de 6 puntos porcentuales.

PRESIDENTA: OBJETIVO, CUBRIR 2.5 CANASTAS BÁSICAS

Para la presidenta Sheinbaum, El salario mínimo debe llegar a cubrir 2.5 veces la canasta básica para el año 2030, es decir, con el mínimo debes poder comprar dos y media canastas básicas para fines de sexenio.

Al momento, el salario mínimo ya alcanza a cubrir 1.95 canastas básicas.

Cuando la 4T comenzó a elevar el salario mínimo, éste se encontraba en el 2018 en 88.36 pesos diarios, y después de un aumento real de 154%, hoy se encuentra en 315.04 pesos diarios (9 mil 451 pesos al mes). Para lograr este salario mínimo, hemos visto aumentos anuales de hasta 22 por ciento.

Y gracias al salario mínimo sí salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanos. Además, el aumento al salario mínimo no fue inflacionario.

Sin embargo, sin empleo formal, el aumento al salario mínimo no tendrá gran influencia en las percepciones. Las micro, pequeñas y medianas empresas ahora sí traen varios costos laborales encima y próximamente viene el costo de ir reduciendo en dos horas la semana laboral. La Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (José Medina Mora) piden sí seguir elevando el salario mínimo, pero a un ritmo menor, para que las mipymes puedan seguir contratando personal con las nuevas percepciones.