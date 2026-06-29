Rey, gobernadores y marcas ganadoras en el Mundial

GUADALAJARA.— Ya habían salido los jugadores de España y Uruguay a calentar. Los teléfonos celulares se levantaban para sacar la foto a Lamine Yamal, el joven de 18 años cuya playera es la más vendida de la Selección Española. Pero también a jugadores populares como Pedri, Rodri, Cucurella, Olmo. Vino un lapso previo a cantar los himnos y, como canción de José Alfredo, el rey Felipe VI recordó que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. El estadio volteó a ver el balcón principal.

Ahí estaba Felipe VI, serio, pero amable, con una comitiva a la que después se sumaría el tenor Plácido Domingo, pero también leyendas del futbol, como Hierro, Pujol, Butragueño. Por nuestro lado estaba Hugo Sánchez, también recibiendo los flashazos. Al rey le fue bien. Fue aplaudido. Él respondió con moderación, pero sonriente.

Por el lado mexicano, la política se dejó ver con los dos gobernadores de MC que tienen sedes del Mundial. Pablo Lemus, siendo el anfitrión, sonriendo, saludaba, junto al presidente de las Chivas, Amaury Vergara, en un Estadio Guadalajara cómodo y bonito. El otro gobernador de MC no dejó ir la oportunidad: Samuel García llegó con todo y su esposa, Mariana, y desde luego, saludando y posando para las fotos.

FELIPE VI-SHEINBAUM, ADIÓS DISTANCIAMIENTO DE SIETE AÑOS

El rey vino a ver a su selección, pero, en el fondo, hubo mucho más. Felipe VI se pudo entrevistar un día antes del partido con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Allí sellaron el acercamiento entre México y España, que se vio colapsado siete años antes por la exigencia antediluviana de López Obrador de exigir disculpas a España por algo sucedido hace más de 500 años. En el último siglo vimos desde la aprobación del general Lázaro Cárdenas a los refugiados de la República Española, así como empresarios de origen hispano que crearían grandes marcas mexicanas. Y, en los últimos 20 años, España se ha transformado en nuestro principal socio europeo. Hoy, es el segundo país con mayor Inversión Extranjera Directa en México, con un stock de inversión mayor a los 70 mil millones de dólares, sólo superado por EU. Con el nuevo Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea, España es nuestra puerta de entrada al mercado del Viejo Continente. Con la visita del rey Felipe VI se cerró el círculo de los acercamientos diplomáticos de alto nivel.

LAS GANADORAS DEL MUNDIAL

El Mundial también ha dejado ver las marcas ganadoras, donde encontramos claramente algunas patrocinadoras de la FIFA y del Mundial 2026.

VISA, FIFA Y CONTACTLESS

Una ganadora en presencia ha sido Visa, el sistema de pagos oficial de la FIFA, con estadios donde no se acepta el efectivo. Visa lo ha aprovechado al máximo. En primer lugar, la FIFA, en sus tiendas, ofrece descuentos a los asistentes al pagar con la tarjeta. Visa, además, aprovechó el Mundial para dar un paso en el sistema de pagos. Logró introducir los mecanismos de contactless en el Metrobús, Cablebús y el Metro en México, dando un paso al pago sin tener que deslizar la tarjeta por una terminal de pago. En México, por el Mundial, Visa creó un programa junto con el gobierno mexicano para las pymes al dar gratis terminales punto de venta y mejores tarifas, ofreciendo el método de pago por teléfono celular.

ADIDAS Y MESSI

Otra ganadora es Adidas, la marca oficial de la FIFA y de varias selecciones, como la mexicana. Messi, como máximo goleador de los Mundiales, lanzó su edición especial de sus zapatos F50 dorados. Cristiano Ronaldo no se quedó atrás y ahí fue con Nike, al convertirse en el jugador que ha anotado goles en seis mundiales, con su zapato Mercurial CR7 de oro.

COCA, LATAS CON FASE DE GRUPOS

Coca-Cola, siendo patrocinador del Mundial y de la Selección Mexicana, ha hecho un trabajo interesante. En la presentación de sus latas puso todo just in time para poder poner en anaqueles un paquete de latas conmemorativas de la primera vez donde la selección va invicta en fase de grupos, con los resultados de México frente a Sudáfrica (2-0), México-Corea (1-0) y México-Chequia (3-0). Además, Coca-Cola, con el álbum Panini, entró al intercambio de estampas, promocionando una estampa digital personalizada.Trajo la Copa del Mundo por una gira en el país. Y hasta pines de colección.

KIA, PRESENTACIONES MUNDIALISTAS

A Kia-Hyundai también le ha resultado ser patrocinador oficial. Lanzó Kia Sportage, Kia A3, y Kia K4 en ediciones especiales para el Mundial e, incluso, en el Estadio Ciudad de México puso en exposición el único automóvil dentro del patio del estadio.