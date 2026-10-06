¿En qué confía la Presidenta para crecer?

Comienza a despertar, tímidamente, pero a despertar al fin, el crecimiento económico. Incluso ayer se dio a conocer que la Inversión Fija Bruta lleva cuatro meses consecutivos al alza a tasa anual. Y vaya que la había pasado mal al haber tenido 19 meses donde sólo se le veía caer.

CRECER 1.5% EN 2026

El pronóstico de crecimiento del FMI y del Banxico es de 1.5% para 2026, saliendo por fin de las expansiones de 0.8% anual. Los pronósticos privados, según la encuesta de Citi, también apuntan a crecer 1.4% del PIB. Claro que crecer 1.5% es todavía insuficiente. Necesitaríamos hacerlo a tasas de 3% para poder resarcir años de bajísima expansión y, por fin, poder reactivar empresas y empleos formales. Pero ya estamos creciendo.

La presidenta Claudia Sheinbaum se había dado cuenta del problema. Sabía que veníamos del periodo de López Obrador con la menor expansión económica en los últimos 30 años, con un promedio anual de 0.8 por ciento. Y, después del tropezón de su primer año, decidió que se debe crecer. ¿Qué cambió? La actitud hacia la inversión privada. Ahora la invitan a participar. El único inversionista privado fuerte en varios sectores, sobre todo en el energético, es Carlos Slim, quien se ha convertido en el principal socio privado de Pemex. Pero, de ahí en fuera, la inversión privada ha sido tímida para participar.

LICITACIONES MULTIANUALES

Y esto es lo que se quiere cambiar con todo un plan de licitaciones públicas. La apuesta de la presidenta Sheinbaum —entre otras— para crecer son las licitaciones públicas multianuales, que culminarían en 2030. Vienen licitaciones públicas en los contratos mixtos para la CFE, donde ya se asignó el primer paquete de generación renovable por 10 mil millones de dólares. Vienen las licitaciones en ferrocarriles y construcción de trenes. El Tren México-Saltillo ya se licitó por 22,407 millones de pesos, siendo el ganador Mota-Engil. Alstom, CICSA y FCC (de Carlos Slim) ganó el contrato por más de 20 mil millones de pesos para la construcción de 47 trenes. Hay otros ganadores y vienen más licitaciones de trenes.

Lo mismo sucede con las carreteras. Y también con la construcción de viviendas, donde la Presidenta destaca que la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) estaba invirtiendo en las nuevas casas.

Este año se planea tener listos todos los contratos multianuales y, así, invitar a participar al sector privado. La Presidenta sabe que es un detonador de crecimiento económico. No lo es todo, pero ayuda, sin duda.

ÁNGEL CABRERA, QUE SECTOR BURSÁTIL EXPLIQUE MEJOR

Algunos se podrán enojar con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ángel Cabrera, pero tiene razón. Si el sector bursátil quiere más inversionistas debe explicar más fácilmente cómo invertir o financiarse a través de las bolsas de valores. “Que una empresa que hoy piensa que la Bolsa no es para ella, descubra una alternativa para financiar su crecimiento, y que una persona que empiece a ahorrar encuentre en el mercado de valores un aliado para construir su patrimonio de manera informada y responsable”.

Así lo dijo Cabrera en el Ring the Bell for Financial Literacy, en la BMV. De cada 10 empresas, nueve, o sea, 90%, saben que existen las bolsas de valores y casas de bolsa, pero sólo tres de las 10 conocen las posibilidades para financiarse.

OMAR MEJÍA Y EL PESO

El subgobernador del Banco de México Omar Mejía fue directo: los mercados tienen confianza en el peso y en la economía mexicana. Esto, al comentar que el alza de las tasas de interés de la Fed ha sido procesada por el mercado. Sabemos que la semana pasada todavía había inversionistas que estaban tragándose sus operaciones, pero, poco a poco, el tipo de cambio ha cobrado su nivel. Incluso ayer, con las elecciones de Brasil, el peso mexicano se revaluó un poco, llegando a los 18.09 por dólar. Va encontrando su nivel.

76.5% DE CELULARES VINCULADOS

La presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Norma Solano, está contenta después del trago amargo que fue el inicio de la vinculación de identidad con el teléfono celular. Ayer dieron a conocer que ya llevan 91 millones 850 mil 448 líneas vinculadas, 76.5% del total de las líneas. Y ahora seguirán con quienes tienen 4 al final de su número telefónico de celular. Se calcula que la depuración de líneas será de alrededor de 25 millones, entre chips de regalo que nunca fueron activados porque venían en paquete. O los chips de un solo uso o los de promociones. Y, claro, los utilizados por la delincuencia organizada.