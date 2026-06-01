Píldora automotriz venenosa; Sport City se renueva e invierte

Es una píldora venenosa para el sector automotriz. Se trata de conceder a favor de Estados Unidos, en su mayoría, la producción de los vehículos.

Si EU comienza a producir 50% del vehículo, con contenido nacional a favor de ellos, el sector automotriz en México, con sus cadenas productivas, va a sufrir consecuencias notables. En tamaño, producción y exportación.

LA TRAMPA

En el T-MEC, el contenido nacional es de 40% para producirse, sobre todo, en regiones con mayores salarios (por encima de los 16 dólares la hora), que, desde luego, es en EU y Canadá. Ahora, el primero quiere aumentar su contenido nacional a 50 por ciento. Lizette Gracida, vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comercio Exterior de Toyota México, lo resumió bien: se trata de una píldora venenosa para el sector automotriz mexicano. Y, desde luego, lo es. EU juega con reducir el arancel automotriz de 25% que le impuso a las exportaciones del ramo mexicanas, a cambio de exigir una nueva regla de origen que traiga el nuevo contenido nacional. “Ésa es una poison pill para México porque, si seguimos alimentando ese incentivo perverso de que se incrementen contenidos específicos del país (EU), en lugar de regionalmente como se venía haciendo, lo que va a provocar el acuerdo, en muchas empresas o sectores, es que, para evitar o reducir el efecto de los aranceles, empiece a localizarse más la cadena en Estados Unidos”, remató Lizette Gracida. Tiene razón.

GM TAMBIÉN VE LA REGLA DE ORIGEN

Paco Garza, presidente de General Motors México, siendo el principal productor, exportador y generador de empleos automotriz, tiene la misma preocupación desde hace meses dentro de las negociaciones del T-MEC. Para Garza es importante tener el mayor contenido nacional en México. GM es un buen ejemplo. Acaba de anunciar la producción de dos nuevas líneas de ensamble en Ramos Arizpe, para el Chevrolet Aveo y el Chevrolet Groove. Con esto se hace lo correcto: sustituir importaciones provenientes de Asia, y producirlas en México y la región.

EBRARD Y LUIS ROSENDO, CUIDADO AL BAJAR ARANCEL

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, están negociando bien el T-MEC. Están preocupados por reducir el arancel de 25% a las exportaciones automotrices mexicanas. Pero cuidado con caer en “la píldora venenosa”: Estados Unidos quiere, a cambio, un mayor contenido nacional a favor de ellos. Ya lo dijo Jamieson Greer, representante comercial de EU. Quiere mayor contenido nacional, 50%, a su favor y una regla de origen que suba de 75 a 82% para la región norteamericana, dejando fuera las importaciones más competitivas de otras regiones.

SPORT CITY, POR LONGEVIDAD Y HYROX

Grupo Martí, presidido por Alfredo Harp Helú, tomó una decisión clara sobre Sport City: renovarlos y ponerlos en tendencia, otra vez. Sport City cambió la forma de hacer ejercicio en México. Fue el primer club deportivo de vida saludable para todo público. Pero ahora, frente a la competencia, sobre todo en segmentos económicos, Grupo Martí invertirá en Sport City 1,500 millones de pesos para abrir cinco clubes, digitalizarlos y convertirse en líder en nuevas tendencias, que son la clave. Una será para la longevidad. A muchas personas les preocupa vivir con calidad y más años. Para esto hay entrenamientos y hábitos tendientes a una vida más saludable. Otra es la nueva disciplina HYROX, que es híbrida y mezcla carreras con entrenamiento funcional. Algunas marcas empiezan a sacar calzado y ropa especial para HYROX. Sport City es la primera cadena que se integra, de manera oficial, a HYROX Training Club como una de las grandes apuestas a las nuevas demandas del mercado. Buscará iniciativas sustentables, de equidad de género e impacto social. Suena interesante su relanzamiento.

EL BISTEC CUENTA

Jesús Vizcarra fue de los empresarios que el viernes estuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum en el refrendo de Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic). Vizcarra es el presidente de SuKarne, la gran productora y principal exportadora de carne de res. El compromiso fue directo: mantener por debajo de los 150 pesos el kilogramo del bistec rebanado de res. Con estos precios fijos, por lo menos en las tiendas de autoservicio, se ha buscado reducir la inflación. El Pacic está compuesto por 24 productos que, si se compran todos, tienen un precio de 910 pesos. En este caso, SuKarne mantendrá su precio en el bistec en tiendas de autoservicio y en sus 500 tiendas propias.