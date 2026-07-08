A pesar de Trump, Toyota se queda y exportaciones mexicanas tienen récord

Donald Trump celebró su política arancelaria para atraer inversiones a su país, y reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con el resto del mundo. Sin embargo, las cosas no le salen al presidente estadunidense como pregona.

En tono triunfalista, ayer Trump escribió en su red social Truth Social: Toyota traslada su producción de México a Estados Unidos (¡Texas!). Es un asunto de gran importancia. ¡Los aranceles están dando resultados!”.

TOYOTA TIJUANA EVALUARÁ Y EN GUANAJUATO PRODUCIRÁ TACOMA

Es cierto que Toyota tomó la decisión de trasladar su producción de pick ups Tacoma de Tijuana a San Antonio, Texas, pero en primer lugar no desaparece su planta de Tijuana. Van a evaluar qué más producir ahí. En segundo lugar, la producción de Tacoma seguirá en México. Permanecerá en Guanajuato, donde Toyota invirtió desde 2019 más de 2 mil millones de dólares, y desde ahí produce Tacoma.

En tercer lugar, Toyota se queda en México, tanto con su planta de Guanajuato (produciendo Tacoma) como también en la de Tijuana, donde evalúan qué más hacer.

Los aranceles le salen caros a las armadoras mexicanas que exportan a Estados Unidos. Es un arancel de 25%, impuesto por Donald Trump a través de la Sección 232 de emergencia económica. El arancel puede reducirse por contenido estadunidense, a alrededor de 13%. Pero aun así significa un costo elevado para armadoras como Toyota, que ha estado absorbiendo el costo de esos aranceles para mantener sus precios de exportación de México a EU.

Estos aranceles son los que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha confirmado que negociará en la reunión del 20 de julio en Washington. Buscará reducir el arancel de 25% a exportaciones automotrices, para tenerlo más bajo que otros países que no tienen un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero aun así gozan de un arancel más bajo (de 15% para Japón, Corea y la Unión Europea).

Así, México buscará reducir el arancel de 25%, y en el caso de Toyota, la armadora japonesa permanecerá en México produciendo Tacomas en su planta de Guanajuato, y en Tijuana va a mantener su planta para producir…algo que no se fabrica en México.

EXPORTACIONES EN MAYO CON RÉCORD A EU, DE 54,180 MDD

A pesar de que Trump quiere llevarse todas las inversiones de automotrices, ya vimos que las armadoras trasladan parte de su producción a Estados Unidos, pero no se van de México. De igual manera, la política arancelaria de Trump parecería ponerle trabas a las exportaciones mexicanas totales, pero no es así: el gobierno de la presidenta Sheinbaum, teniendo como negociador a Ebrard, han logrado reducir los aranceles de más de 80% de las ventas hacia EU.

Ayer la Oficina del Censo Económico de EU dio a conocer que México se sigue consolidando como el principal socio comercial de Estados Unidos. En mayo, México exportó a Estados Unidos 54 mil 180 millones de dólares, siendo las mayores exportaciones en la historia de México hacia EU.

Las importaciones mexicanas de bienes estadunidenses fueron de 33 mil 050 millones de dólares, con lo que nuestro país permanece con un interesante superávit comercial frente a nuestro socio comercial. En los últimos 12 meses (junio 2025-mayo 2026) las exportaciones de México a Estados Unidos llegaron a ser de 558 mil mdd, 8% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones en ese periodo fueron de 358 mil 900 mdd, 7% más.

México se consolida como el principal socio comercial de Estados Unidos por arriba de Canadá, China, Taiwán y Vietnam.

REGRESAMOS AL TOP TEN DE IED

Además, en datos positivos, la UNCTAD, perteneciente a Naciones Unidas, dio a conocer su Foreign Investment Report 2026, en el que México pudo subir del lugar número 11 al número 10 dentro de los principales países destinos de Inversión Extranjera Directa en 2025. En ese año llegaron a México 41 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa, superando los 38 mil millones de dólares de 2024.

Superamos a cualquier economía latinoamericana, con excepción de Brasil, que nos gana: recibió 77 mil mdd. Nosotros 41 mil mdd. La economía que más recibió IED fue Estados Unidos, con 277 mil mdd. Le siguió Singapur con 151 mil mdd. En tercer lugar, Hong Kong recibió 116 mil mdd. En cuarto lugar China con 105 mil mdd de IED. Y en quinto lugar Brasil con sus 77 mil mdd.

La Inversión Extranjera Directa está llegando. Nos falta impulsar la inversión nacional.