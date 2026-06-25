Mundial, competencia de aerolíneas; inflación sortea el torneo

El Mundial, sin duda, ha traído un impulso a ciertas actividades económicas. A pesar de las marchas y bloqueos, el sector servicios, como hotelería, aplicaciones como Airbnb o restaurantes, han tenido un impulso de cerca de 80% en algunos partidos de futbol, e incluso en Guadalajara han llegado a ser de 90 por ciento.

El impulso del Mundial también ha traído competencia.

Aeroméxico se ha convertido en una de las aerolíneas charteras de selecciones, como, por ejemplo, la de Chequia, que ayer jugó contra nuestra Selección.

Incluso, Aeroméxico ha aprovechado la coyuntura y ha puesto en sus aviones los juegos del Mundial en vivo. Y la próxima semana añadirá las hamburguesas Bobo a sus menús premier.

En el caso de Viva Aerobus, bueno, pues compitió por ser la aerolínea oficial de la Selección Mexicana y, desde luego, en imagen le ha ido bien.

Tan sólo en los primeros 15 días de junio, por el Mundial, la inflación en el transporte aéreo despegó a 13.75 por ciento. Los paquetes turísticos aumentaron sus precios en 4.07% y los hoteles, 8.73 por ciento.

Por el Mundial, tanto Aeroméxico como Volaris han puesto especial énfasis en sus rutas hacia la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mundialistas.

Y algunas aerolíneas extranjeras no se quedaron nada atrás. Por ejemplo, American Airlines, junto con Qatar Airways, son las aerolíneas oficiales de la FIFA.

Así que aprovechan al máximo un Mundial donde algunas selecciones, y desde luego sus seguidores, están realizando muchas millas de vuelo.

LA INFLACIÓN BAJA, PESÓ MÁS EL JITOMATE QUE LAS TARIFAS AÉREAS

La noticia buena es la baja inflacionaria por debajo de 4% durante la primera quincena de junio, al registrar 3.55 por ciento. Desde luego, un dato positivo. La noticia mala se refiere a precios volátiles, como frutas y verduras, donde el jitomate bajó 23.98%; el huevo, 4.51%, y el chile poblano 28.33 por ciento. En estos casos, bien vale ver la inflación subyacente, la que no depende de precios volátiles, y ahí tuvimos un registro de 4.12% anual.

El dato es bueno. Varios esperaban un incremento en los precios por el Mundial, que ya ha dejado sentir sus aumentos en tarifas aéreas (13.75%), en hoteles (8.73%) y, desde luego, en paquetes turísticos (4.07%).

SHEINBAUM, LO QUE SE HIZO PARA COMBATIR LA INFLACIÓN

Sin embargo, bajaron los precios por la volatilidad de frutas y verduras. Y el dato no lo dejó pasar la presidenta Claudia Sheinbaun, quien, en efecto, recordó lo que el gobierno está haciendo para bajar la inflación. Por un lado, dejó de cobrar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina. Por otro lado, en el tema del jitomate, sí realizaron un acuerdo entre productores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio para tratar de eliminar tanto intermediario. También, renovar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), donde se encuentra una canasta de 24 productos por 910 pesos.

BANXICO MANTENDRÁ TASA EN 6.50%

La inflación está bajando y esto permitirá que, el día de hoy, el Banco de México comience a mantener su tasa de interés de referencia en 6.5% anual. Al fin y cabo, el instituto central, gobernado por Victoria Rodríguez Ceja, ha dicho que mantendrá en 6.5% la tasa de referencia durante un periodo. Claro, siempre y cuando no veamos un alza en las tasas de Estados Unidos, lo cual nos pondría en problemas.

LA NECESARIA PRÓRROGA DEL PADRÓN TELEFÓNICO

Faltan más de 65 millones de usuarios de telefonía móvil para vincular su identidad con su teléfono celular. No están en el nuevo padrón. Y, supuestamente, el plazo termina el próximo martes.

Es muy difícil que más de 60 millones de personas logren vincular su CURP con su teléfono en apenas seis días. Es indispensable una prórroga para el padrón. Son las personas de más bajos ingresos, las de prepago, quienes han faltado de vincular su teléfono.

El padrón no estaría en manos del gobierno, sino en manos de compañías como Telcel y AT&T. Esto genera cierta tranquilidad, porque cada vez que el gobierno tiene un padrón de usuarios termina vendiéndose la base de datos en internet.

Esperemos que venga una indispensable prórroga para la vinculación de millones de teléfonos que faltan.