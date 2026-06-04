México-España, de nuevo; Ebrard, todo en una semana

Después del enfriamiento de relaciones diplomáticas entre México con España, iniciado por López Obrador al exigir al país ibérico disculpas por una conquista de hace 500 años, poco a poco, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha restablecido relaciones diplomáticas, de inversión y comercio con España.

Sheinbaum ha sido cuidadosa de no dar la espalda a la petición lopezobradorista, pero gradualmente se ha ido restableciendo una relación que se fortaleció en el siglo XX, desde la llegada del exilio republicano hasta el dinamismo de inversiones y comercio con España de las últimas dos décadas.

CUERPO CON LUZ ELENA, EBRARD Y LA PRESIDENTA

La Presidenta mexicana fue a Barcelona en abril y ahí rompió el hielo diplomático al reunirse con el presidente español, Pedro Sánchez, durante la IV Reunión de la Defensa de la Democracia. Después, se supo que el rey Felipe VI vendría a ver a la Selección Española en el Mundial durante su partido contra Uruguay, que se llevará a cabo en Guadalajara.

Esta semana ha estado en México el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo. Se reunió con Marcelo Ebrard, secretario de Economía, donde se fijaron metas ambiciosas de aumentar en 50% las inversiones y el comercio entre ambos países. Al fin y al cabo, ya hay un nuevo Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, el cual se puede aprovechar al máximo.

Cuerpo también se reunió con Luz Elena González, secretaria de Energía, para que las empresas españolas participen con inversiones de energía renovable en la generación eléctrica de México, ahora que se está abriendo el sector a la iniciativa privada.

INVERSIONES ESPAÑOLAS EN ENERGÍA

México acaba de anunciar contratos por hasta 740 mil millones de pesos para centrales de generación renovable y almacenamiento, bajo el esquema en que el gobierno genera 54% de la energía y 46% la iniciativa privada.

La cereza del pastel fue la visita de Carlos Cuerpo a la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional.

Incluso, las inversiones en energía española reiniciaron su regreso. Cox compró los activos de Iberdrola, convirtiéndose en la generadora de electricidad con 25% del mercado privado. En energía también están las españolas Naturgy y Acciona.

INVERSIÓN DE 70 MIL MD EUROS

Los bancos BBVA México y Santander México están entre los tres más fuertes del país.

En el mundo textil y de ropa de moda se encuentra Grupo Inditex, encabezado por Zara. En seguros está Mapfre.

La inversión española es la segunda extranjera directa más grande en México, sólo después de Estados Unidos. El stock de inversión española en México llega a los 70 mil millones de euros. Y ahora, con la presidenta Sheinbaum, la relación de inversión y comercial podría desdoblarse. Positivo cambio de política de un enfriamiento que no debió de haberse dado.

EBRARD, DE EXTENSIÓN DE 16 AÑOS A COMBATIR LA 301

En una semana le ha pasado de todo al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Presentó la postura, fuerte, del gobierno mexicano de extender por otros 12 años el T-MEC con Estados Unidos. Esto como respuesta a la petición estadunidense de extenderlo diez años con revisiones anuales. México, junto con Canadá, pidió que la extensión fuera de 12 años más, hasta el año 2042, con revisiones cada seis años.

Pero, además, Ebrard y su equipo debieron enfrentar, rápido, una nueva amenaza: los aranceles de la Sección 301 de la Ley de Comercio por culpar a México de producir con trabajos forzados. Estados Unidos también acusa a Canadá, Reino Unido y a toda la Unión Europea de producir con trabajos forzados. Lo que quiere Trump, en el fondo, es tener un arancel de 10% para todos. Y México, como su socio comercial, busca evitarlo. Ebrard está como el conejo Bugs, donde es primera base, segunda base, tercera base, pitcher. Todo. Son tiempos donde no se puede dejar pasar ninguna por parte de EU en la revisión del T-MEC. Hace bien.