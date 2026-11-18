México se decidió por el bloque norteamericano. No hay duda. Con Estados Unidos se tienen economías integradas con cadenas de valor, es nuestro principal vecino y la economía más grande del planeta. Ya somos economías integradas.

ENOJO DE EU, PERO NO SON LOS MEJORES SOCIOS

Por eso México ha buscado una buena revisión del T-MEC, ahora bajo revisión anual, pero se ha topado con un socio que le mantiene aranceles de la Sección 232: 50% al acero y aluminio, y 25% a las exportaciones automotrices. No sólo eso. Donald Trump amenaza a México para frenar las caravanas migrantes, reales o imaginarias y, de no hacerlo, recurre a la ofensiva arancelaria. Por si fuera poco, el embajador Ron Johnson lanza una crítica a la visita de la presidenta Sheinbaum a China, argumentando que México logra vender 83% de sus exportaciones a EU, mientras China sólo inunda al país con mercancía barata. En cambio, el presidente Trump sí visita China y sí acepta inversiones chinas en su territorio. Entonces, ¿por qué México no puede tener una mejor relación comercial, de inversión y de intercambio con China?

SHEINBAUM INVITA A EMPRESARIOS A PLAN MÉXICO

El gobierno mexicano, habiendo tomado la decisión de tener un T-MEC con EU y Canadá, también busca acercarse a China para regularizar una relación bilateral asimétrica, donde México sólo ha salido perdiendo. En la balanza comercial, China nos exporta 13 veces más de lo que nosotros les vendemos. Además, México, cuidando su relación con EU, no ha permitido grandes inversiones chinas en nuestro país, como iba a ser la de la automotriz BYD. En su viaje a Shenzhen, la presidenta Sheinbaum se presentó un día antes de iniciar la cumbre de la APEC, para exponerles el Plan México a alrededor de mil CEO de todo el mundo, sobre todo asiáticos.

México necesita foros internacionales para invitar a los inversionistas del mundo a venir. En el Plan México se necesitan inversiones en infraestructura por 432 mil millones de dólares, entre inversión pública y privada. La invitación de Sheinbaum a los capitales asiáticos está ahí. México ha perdido presencia en otros foros internacionales, como el de Davos. Y ahora comienza a recuperarlos. Para Sheinbaum fue un buen foro de imagen internacional.

TRENES Y MINIVEHÍCULOS, AGUACATE Y TEQUILA

Además, vino la reunión con el presidente chino, Xi Jinping, donde se abordó desde traer trenes o minivehículos, hasta solicitar un nuevo oso panda para el Zoológico de Chapultepec. Y por parte de las exportaciones mexicanas a China, el sector agropecuario tuvo la palabra: se les puede exportar aguacate y tequila. No sólo eso, la Presidenta mexicana, al asistir a la APEC, pudo mantener el equilibro entre las superpotencias, hoy enfrentadas, de EU –nuestro socio comercial (se reunió con Donald Trump)– y China, donde podemos normalizar una relación asimétrica (se reunió con Xi Jinping).

HUANG: UN HONOR REGRESAR A DIRIGIR NVIDIA

Jensen Huang escribió una carta abierta en X. El creador de Nvidia y quien fuera su director ejecutivo por décadas, aceptó que no estuvo a la altura de los estándares esperados por todos en Nvidia, y aceptó el cometer errores graves en su vida personal. Va a cooperar con la investigación independiente del Consejo de Administración. Y de ahí vino la petición: “He visto un torrente de llamadas de empleados, inversionistas, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como director ejecutivo”. Y el remate: “sería un honor responder a estas llamadas y regresar como director ejecutivo”. Esto mete a Nvidia en un embrollo. La que fuera la empresa con más valor del mundo, pero que sigue siendo valuada en casi 4 billones de dólares, ahora tiene que decidir: acepta el regreso de su fundador, creador y director –y desde luego amigo de la Casa Blanca– o decide buscar otro perfil, a sabiendas del enorme daño reputacional hecho por Jensen. Porque, si lo hizo antes, ¿cuáles van a ser los incentivos para Jensen Huang de no volver a tener relaciones personales con conflicto de interés?

MULTA POR NO DAR INFORMACIÓN A BOLSA

La CNBV, presidida por Ángel Cabrera, está muy activa viendo lo que debe ver: la información que brindan las emisoras en Bolsa al público inversionista. Resulta que varias de ellas han tenido movimientos en sus acciones o cambios en su operación, y no lo han reportado: Grupo Vasconia (productos para la cocina y negocio de aluminio plano) tuvo una multa de 2.8 millones de pesos. Grupo Simec (siderúrgica) tuvo una multa de 2.6 mdp. Grupo Traxión (transporte y logística) fue multado por 1.9 mdp. Becle (José Cuervo) tampoco atendió requerimientos de información, y fue multada por 868 mil pesos. Kimberly-Clark de México, lo mismo: omitió información, y la multa fue de 2.6 mdp. La CNBV hace bien. Sin información, los operadores e inversionistas no cuentan con todos los elementos para decidir si compran o venden una acción.