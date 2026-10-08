Inversión eléctrica; cuidado: viene el predial

La presidenta Claudia Sheinbaum toma un rumbo diferente respecto de la inversión privada en generación eléctrica. Después de un sexenio de animadversión a la inversión privada en el sector energético, y en particular en el eléctrico, ahora las cosas empiezan a cambiar.

Luz Elena González, secretaria de Energía, ya había visualizado la participación privada para la generación eléctrica. Y Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad, también puso de su parte. Así, acaba de salir la primera convocatoria para contratos mixtos.

CONTRATOS MIXTOS: CFE COMPRA

Los contratos mixtos son los que tienen una inversión de 54% CFE y 46% el sector privado.

Los privados estaban temerosos después del cambio de reglas con López Obrador y Manuel Bartlett.

Y en los contratos mixtos quedaron las reglas claras. Tan es así, que en la generación de energía renovable terminaron participando inversiones privadas por más de 10 mil millones de dólares, que generarán 8 mil megawatts.

Ahora viene la segunda convocatoria para contratos mixtos y, por el apetito de los privados, parecería que también culminará este mismo año y ya no será necesaria una tercera convocatoria.

Con la segunda convocatoria para contratos mixtos, que terminará este mismo año, se buscaría la generación de otros 8 mil megawatts.

Serían 16 mil megawatts de puros contratos mixtos.

La CFE garantiza la compra de la electricidad generada, por lo que estos contratos mixtos han resultado atractivos. Y después de conseguir el retorno de inversión y flujos, los activos se quedan en manos de la CFE.

Todos los contratos mixtos son de energía solar y eólica.

Aparte, estarán los contratos privados, como los termosolares. De ahí vendrían otros 6 mil megawatts.

CONTRATOS MIXTOS DARÁN 16 MIL MEGAWATTS

En total, entre contratos mixtos, que generarán 16 mil megawatts, y los contratos privados, que generarán otros 6 mil megawatts, en total se estarán generando 22 mil megawatts adicionales. Más los que se generen con las plantas de la CFE de ciclo combinado, nos daría un total, para fin de sexenio, de 32 mil megawatts, más o menos la mitad del consumo actual. Nada mal, y es que se comprendió que el Estado no puede ir solo en la generación eléctrica.

CUIDADO, PUEDE VENIR EL AUMENTO AL PREDIAL Y EN SERIO

El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que se encuentra en consulta, trae las recomendaciones internacionales de modernizar el predial y regularizar los predios. Hasta ahí todo parece bien. El problema son las recomendaciones de la instrumentación.

Sí viene un ajuste de cuota y tarifas, simplemente porque se busca modernizar el catastro. Se plantea que los gobiernos estatales tengan toda la potestad en el cobro del predial y que, después, lo modernicen utilizando tecnologías nuevas como, por ejemplo, drones. Se trataría de actualizar el predial a un valor inmobiliario actual, incluso comercial si es el caso. Y ahí, desde luego, habría un aumento en el pago.

Además, viene el tema de los lotes baldíos o inmuebles con muy poca construcción. Ahí se castigará a los dueños con un gravamen al desperdicio.

No es cosa menor. El gravamen al desperdicio se plantea de 1% del valor catastral.

Si el inmueble vale, por decir una cifra, 5 millones de pesos, el predial sería de 50 mil pesos anuales.

Este tipo de programas, aunque están a discusión, han generado temor en la ciudadanía por un cobro del predial mucho más alto.

KAVAK, DE UNICORNIO A UN SISTEMA AUTOMOTRIZ

Kavak cumple 10 años. Y lo que comenzó como un negocio con verificación en la venta de autos usados, se ha transformado en una verdadera plataforma de soluciones para quien quiere comprar carro. Primero vino el financiamiento. De hecho, en estos diez años, Kavak dio mil millones de dólares en financiamiento a sus clientes. Hoy en día, hasta 65% de los vehículos vendidos por Kavak son financiados.

Además, ahora la inteligencia artificial es utilizada para tener precios más equilibrados, diagnósticos mecánicos y hasta modelos de riesgo para ver las solicitudes financieras. Ahora, su expansión llega hasta Europa y Oriente Medio. Kavak partió de una buena idea, la de Carlos García Ottati, fundador y CEO de Kavak.