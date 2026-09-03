Impuesto que evitaron Modelo y FEMSA, hoy Heineken y AB InBev no pueden

Eran otros tiempos y otros dueños. Los propietarios de las dos compañías cerveceras eran empresarios mexicanos y con gran influencia. Por un lado, los de Grupo Modelo, con Pablo Aramburuzabala, Juan Sánchez Navarro, Valentín Díez Morodo y Carlos Fernández (sobrino de Antonino Fernández). Por el otro lado estaban los empresarios dueños de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que se transformaría en FEMSA: desde Eugenio Garza Lagüera, Alberto Baillères hasta los descendientes de Max Michel (famoso dueño de Liverpool) y José Calderón. Desde luego, la cabeza era José Antonio Fernández Carbajal, El Diablo.

LOGRARON EL IMPUESTO POR AD VALOREM

Estos empresarios, algunos hasta legendarios, eran competidores fuertes entre sí. Pero juntos daban batallas que ganaban a las autoridades. Dos fueron decisivas. Una, cuando se impusieron frente al pulque, subiendo al pedestal a la cerveza como una bebida limpia, cristalina. Y la otra fue en el menor impuesto, logrando que se les cobrase el impuesto ad valorem, por el valor del producto, donde la cerveza tiene un bajo precio unitario. En cambio, los destilados, como son el tequila, el agave y también los vinos, no vieron la suya al cobrarles impuestos ad quantum, por el porcentaje de alcohol.

Así, hemos llegado a 2026 con una inequidad fiscal.

TEQUILEROS: ES INEQUITATIVO

El comisionado técnico del Consejo Regulador del Tequila, Martín Muñoz, lanza los datos de la inequidad fiscal: mientras la cerveza representa 94% del volumen de bebidas alcohólicas, solamente aporta 64% de la recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). En cambio, los destilados, como el tequila y el agave, así como el vino, sólo alcanzan a representar 6% del volumen y aportan en impuestos 36% del IEPS.

PT: A CERVEZA IEPS DE ENTRE 60 CENTAVOS Y UN PESO

En la Cámara de Diputados, el PT, mediante su diputada Vanessa López Carrillo, propuso un incremento de entre 60 centavos y un peso por cada cerveza. Este acuerdo de seguro trae el aval de Hacienda. Una cerveza de 20 pesos viene pagando IEPS e IVA por unos 5.30 pesos la unidad. Le subirán entre 60 centavos y un peso, pues lo que se paga es 26.5% del IEPS en cada cerveza. Heineken, que compró la Cuauhtémoc Moctezuma, ha invertido en México, pero desde hace décadas no ve un incremento del IEPS en su producto. Algo similar sucede con Anheuser-Busch InBev, tampoco ha visto aumentar el IEPS en las cervezas. Igualmente, ha estado invirtiendo en México. Pero ni Heineken ni AB InBev tienen a los míticos empresarios mexicanos que, con gran influencia y habilidad nacionalista, lograron mantener bajo el impuesto.

MASTERCARD, POR DIGITALIZAR A UN MILLÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Mastercard trae una iniciativa interesante: impactar en 1.5 millones de micro y pequeñas empresas para llevarlas al entorno digital, aceptar pagos con tarjeta o con teléfonos móviles y dar el salto del efectivo poco eficiente al pago electrónico, con más herramientas y ventajas. Jon Huntsman, vicepresidente de Mastercard Avance Mipyme, comentó que en México están redoblando esfuerzos para atender a los pequeños negocios en su digitalización.

EBRARD, CON NVIDIA Y ANTHROPIC, VE IA PARA MÉXICO

Marcelo Ebrard aprovechó la reunión de ministros de Innovación del G20 para encontrarse con empresarios clave en inteligencia artificial. Por un lado, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, para que el empresario estadunidense visite México e impulse la IA en nuestro país. También se reunió con Tom Brown, cofundador de Anthropic, la empresa de IA que tiene Claude. Sin duda, Ebrard está en el camino correcto.

STELLANTIS, RAM, ALFA ROMEO Y PEUGEOT

Le fue bien a Stellantis México, con un aumento en ventas de 5% en agosto respecto al mismo periodo del año pasado. En agosto 2026 vendió 8,428 unidades. Fue interesante ver el aumento de 29% de Ram en el segmento de pick ups. En segmento deportivo y de lujo, Alfa Romeo tuvo récord con su mejor mes en la historia: 79 unidades. Por su parte, Peugeot aumentó sus ventas en 9% en agosto. Así, Stellantis vuelve al ruedo de ventas, hoy siendo la séptima del país en ese rubro.