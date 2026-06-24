Hacienda recompra deuda; Olinia: no somos ni auto ni moto

La Secretaría de Hacienda tiene los ojos de las agencias calificadoras puestos en su política de deuda. El secretario Edgar Amador se ha defendido argumentando que las agencias no toman en cuenta el fuerte ajuste fiscal realizado a principios del sexenio, de 5.8 a 4.5% del PIB; siendo de 1.5 puntos del PIB. Y, en el debate, el secretario fue por más con las agencias, al comentar que la deuda respecto del PIB sí bajó de 52 a 50% del PIB, siendo manejable.

El problema ha sido el bajísimo crecimiento, semiestancamiento, donde la deuda ha aumentado respecto a la economía.

LIBERAN AMORTIZACIÓN DE 2027 Y 2028

De ahí la estrategia de Hacienda de recomprar deuda (bonos en los mercados externos) que vence en 2027 y 2028, liberando la amortización para esos años. Además, buscó reducir los vencimientos de los bonos en euros para 2029.

Hacienda sabe que necesita seguir refinanciando la deuda, haciéndola menos costosa y, si se puede, reducirla. El bajo crecimiento económico no ayuda.

Por eso vino la estrategia que Hacienda dio a conocer ayer, la de colocar en los mercados 6.3 mil millones de dólares en bonos a través de una oferta en dos tramos.

El primer tramo de bonos fue a 11 años por un monto de 4 mil 800 millones de dólares y a una tasa de cupón de 6.25 por ciento. El otro tramo fue por 1 mil 500 millones de dólares, se vence hasta 2056, con tasa cupón de 6.75 por ciento. En total fueron 6 mil 300 millones de dólares colocados y utilizados para recomprar deuda en el corto plazo y amortizar bonos en euros para 2029.

Hacienda busca mejorar el perfil de deuda, con menores tasas y más largo vencimiento. Y, desde luego, empieza a hacer la tarea para la revisión de agencias calificadoras, donde todas mantienen el grado de inversión de la deuda soberana, pero algunas ya en el último escalón. Y es lo que se quiere subir.

OLINIA EXPLICA EL TEMA DE FRENOS Y BOLSAS DE AIRE

El director del proyecto Olinia, el auto eléctrico diseñado por el gobierno mexicano, se defiende: no somos ni auto ni moto, sino una categoría distinta, como los que circulan en Europa. Olinia es el auto promovido por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria confía en que el nuevo automóvil eléctrico traerá una opción de movilidad más barata y amigable con el medio ambiente.

Sin embargo, cuando se presentó el primer modelo de Olinia, se vieron varias desventajas. En primer lugar, sólo podrá acelerar a 50 kilómetros por hora, será su velocidad máxima. Para una ciudad puede estar bien, aunque, obviamente, la velocidad los limita a salir en carretera.

Tampoco traen una producción definida ni ninguna armadora conocida detrás que vaya a ayudar a su fabricación.

Es ahí cuando Roberto Capuano, director de Olinia, hace varias aclaraciones.

En primer lugar, se trata de un vehículo con tamaño distinto, mediano, que requerirá de placas medianas, pues, en efecto, ni es tan pequeño como la moto, pero tampoco tan grande como un automóvil. También defiende el que no tenga frenos ABS ni bolsas de aire para un accidente, pues señala que esas necesidades son para vehículos que circulan a más de 100 kilómetros por hora.

Sobre no tener una armadora, menciona que se tienen pláticas con varios interesados, automotrices y no automotrices, para que, a partir del verano de 2027, comenzar a producir en serie.

Su precio será de apenas 150 mil pesos. Su batería se podrá recargar con el enchufe normal de las casas. No necesita ninguna instalación especial.

Desde luego, la meta de Olinia es ser producido a escala. Y deberá convencer para ser adquirido por los consumidores mexicanos, quienes hoy tienen varias opciones.

RÍOS FARJAT, AL SECTOR PRIVADO

Las ministras y ministros de la Corte —cuando tenían experiencia y conocimientos—, al salir de la SCJN, podían retirarse o, si eran jóvenes, ir al sector privado, donde son un activo importante. Es el caso de Margarita Ríos Farjat, quien fue ministra de la Corte. También fue jefa del SAT. Y ahora va a trabajar en Holland & Knight, una firma de abogados global con varios temas que van desde el litigio y los corporativos hasta financiero, inmobiliario y salud.

Ríos Farjat es una abogada con trayectoria y, desde luego, cae bien en la firma global. Es de la generación de ministras y ministros que se definían por trayectoria, experiencia y conocimiento. No por elecciones abiertas.