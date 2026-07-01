Habrá T-MEC, con revisiones cada año y vigencia de 10 años

El artículo 34.7 del T-MEC, de revisión y extensión del plazo, permitía dos opciones.

MÉXICO Y CANADÁ QUERÍAN 16 AÑOS MÁS

Una opción era mantener el consenso y llevar el T-MEC otros 16 años más. Así, el tratado podría terminar hasta 2042. En ese caso, las revisiones por los tres miembros se mantendrían cada seis años.

Ésta fue la postura de México y firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y también fue la presentada por Canadá, gobernada por Mark Carney, y su secretario de Comercio, Dominic LeBlanc. Sin embargo, la administración de Donald Trump no estuvo de acuerdo. Al no haber consenso por parte de las tres partes, se buscó la otra opción vigente en el T-MEC.

SERÁ DE 10 AÑOS CON DECLARACIONES AMENAZADORAS DE TRUMP

La otra opción es la de tener un T-MEC por otros diez años, de aquí hasta 2036, pero con revisiones anuales. Ésta es la opción de Trump, y que él mismo, en su lenguaje amenazador, dio a conocer: “El T-MEC no será prorrogado por EU y comenzará la cuenta regresiva de 10 años para extinguirlo” (fueron las declaraciones que la agencia Reuters le atribuyó a Trump, y que no fueron desmentidas).

REUNIÓN VIRTUAL DE EBRARD, GREER Y LE BLANC

Hoy en una reunión virtual entre Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Jamieson Greer, representante comercial de EU, y Dominic LeBlanc, ministro de comercio canadiense, se dará el Consejo del T-MEC para la revisión. No habrá consenso para postergarlo 16 años. La única vía posible, y que viene en el T-MEC, es postergarlo otros 10 años con revisiones anuales.

MÉXICO AÚN CON 10 AÑOS, GANA

¿México pierde? No necesariamente. Si EU y Trump 2.0, más proteccionista que antes, quisieran salir del T-MEC, ya lo habrían solicitado. Si una parte quiere salirse, sólo tiene que avisar con seis meses de anticipación.

Para EU, el bloque regional norteamericano, con México y Canadá, le permite mayor productividad, competitividad y tener cadenas de valor de economías cada vez más integradas. Hoy México es su principal socio comercial.

México es el principal exportador hacia EU, sobre todo por cadenas de proveeduría y de valor.

MÉXICO, FIRME EN CONTRA DE LA 232

Sin embargo México, en la nueva revisión del T-MEC con vigencia de diez años, deberá estar firme en negociar sus irreductibles.

México no puede continuar bajo el yugo de la Sección 232, de emergencia económica, que le permite al presidente Trump, de manera discrecional, imponer aranceles. Así le ha impuesto aranceles de 50% al acero y aluminio, y de 25% en el sector automotriz.

Es absurdo que países con los cuales EU no tiene un acuerdo comercial, como Japón o Corea, tengan un arancel menor de 15% que el cobrado a México, al cual le impone un arancel de 25%, a otros países.

Además hay otro problema: las importaciones chinas.

Estados Unidos quiere que México deje de importar cualquier componente chino, pero esto es imposible en algunos automóviles, que sólo importan de China 4% del automóvil, pero en chips y alta tecnología. EU confía en que los podrá comenzar a fabricar, pero hasta dentro de cuatro años, y ¿mientras tanto qué?

Si eres una armadora que cumple con los requisitos del T-MEC, en reglas de origen de 75% regional, y produces con el candado laboral de 16 dólares la hora, te deberían permitir un pequeño monto de inversiones en tecnología, vengan de donde vengan.

DENUNCIA ASF A COFEPRIS Y TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

Aureliano Hernández, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), está ejerciendo sus nuevas atribuciones, ya no sólo de imponer auditorías, sino que después de investigar puede ejercer denuncias. Al revisar la Cuenta Pública 2025, en una primera entrega, presentó 21 denuncias contra servidores públicos. El desfalco pudo ser de 600 millones de pesos. A nivel federal se presentaron algunas denuncias que llamaron la atención, tres son en contra de la Cofepris, donde se ejercen las patentes médicas. Pero también a los Talleres Gráficos de México, donde se imprimen los documentos oficiales del Estado mexicano. Sin duda, Aureliano Hernández llegó a la ASF convencido de ejercer sus nuevas atribuciones.