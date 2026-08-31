Otra de frenos inmobiliarios en CDMX

Los permisos para construir desarrollos inmobiliarios, desde luego, deben contar con las autorizaciones de la alcaldía y del gobierno capitalino. Una cuestión es tener los permisos de alcaldías y gobierno capitalino para construir y, otra, hacer las cosas por debajo del agua con corrupción: más niveles de los permitidos, no contar con los permisos de luz o agua, pasar por alto la normatividad local.

Sin embargo, de ahí se han tomado algunos negocios de abogados para evitar construcciones o desarrollos inmobiliarios que sí cuentan con todos los permisos (que de por sí en la Ciudad de México los permisos para construir se han convertido un verdadero laberinto para obtenerlos).

PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS

El objetivo de algunos abogados, ahora, son los pueblos originarios, que, desde luego, tienen la facultad de ser consultados por los constructores.

Pero lo sucedido en Xoco y Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez (a la altura de avenida Cuauhtémoc, entre Municipio Libre y Churubusco), prende alertas.

Los pueblos y barrios originarios tienen la facultad de recibir una consulta vecinal para conocer las grandes construcciones. Pero algunos abogados han convertido esa facultad en bloqueo de cualquier desarrollo, incluso estando en contra de la propiedad privada, y exigiendo que esos terrenos sean destinados para un kiosko o plaza comunitaria (sin que nadie se haga cargo y ni siquiera se tenga presupuesto para ello). Esos terrenos se vuelven tierra de alguien. Porque ni siquiera se garantiza que van a ser para los pueblos o barrios originarios. Es ahí cuando se corre el riesgo de un negocio de abogados.

ABOGADOS QUE DICEN DEFENDER CAUSAS COMUNALES

El abogado que ha sido mencionado por notas periodísticas de manera recurrente es Arturo Aparicio Velázquez. Le atribuyen meter decenas de amparos a tribunales y bloquear las obras de construcción nueva. Excélsior ha atestiguado este caso. En una nota de Raúl Flores, del 6 de marzo, narra que entre 2020 y 2026 este abogado ha acumulado más de 30 amparos, recursos e incidentes promovidos en tribunales federales y locales

Arturo Aparicio Velázquez se asume como representante legal del colectivo Aquí Somos, Frente por el Arraigo y la Inclusión Vecinal, que van contra proyectos urbanos que gentrifican zonas de la capital. Y utiliza amparos o recursos legales que van con la realización de bloqueos y cierres de calles, frenando los proyectos inmobiliarios y presionando a su favor el proceso legal.

En las notas periodísticas se menciona que el hermano de Arturo, José Alfonso Aparicio Velázquez, es el secretario auxiliar de acuerdos en la ponencia de la ministra de la Corte Loretta Ortiz.

MÁS OFERTA INMOBILIARIA VS. GENTRIFICACIÓN

En la Ciudad de México hay una preocupación legítima por la gentrificación, pero ésta sólo se puede resolver con una mayor oferta de viviendas. No impidiendo la construcción de obras privadas que cumplan con todos los permisos ambientales, urbanos y sociales.

Las obras privadas y los constructores deben revisar los impactos de su desarrollo, sobre todo si es de un pueblo o barrio originario, pero los mecanismos para hacerlo deben estar claros. Porque podríamos estar viendo un negocio de abogados a nombre de la comunidad, y lo que viene es frenar construcciones que obtuvieron todos los permisos y menos oferta inmobiliaria.

LA GUERRA DE LOS QUESOS

Jaime Castañeda y Shawna Morris, representantes de la National Milk Producers Federation, han reiterado a México que no puede mantener el acuerdo con la Unión Europea en cuanto a quesos.

Para los productores estadunidenses, los quesos deben seguir siendo genéricos.

México firmó un acuerdo con la Unión Europea donde se protege la denominación de origen (como debe ser) del queso manchego (sólo en La Mancha, España), del queso feta (sólo de Grecia) o del queso parmesano (sólo de la región de Parmigiano Reggiano).

México puede consumir genéricos, pero poniendo la leyenda de tipo manchego o tipo parmesano. Pero los originales son los provenientes de la denominación de origen europea.

A Estados Unidos no le conviene. Exporta a México más de mil millones de dólares anuales de quesos. Y no quiere ponerles tipo de..., así que la guerra de los quesos comenzó.