Fobaproa costó 6.1 bdp y cuotas de bancos siguen sin deducibilidad

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, entró de lleno al tema Fobaproa, que ya había esbozado la presidenta Claudia Sheinbaum. El costo de lo pagado al Fobaproa, en casi 30 años, ha sido de 6.1 billones de pesos. Es una cifra considerable, y sería el costo histórico de ese pago.

Insistimos: el rescate bancario, a finales de los años noventa, debía hacerse. De otra manera, hubieran quebrado todos los bancos y todo el sistema de pagos habría caído en crisis. Lo que había para salvar la cartera de los bancos era el Fobaproa, y sí tenía grandes defectos: salvó a pequeños, pero también a ricos ahorradores, inversionistas y banqueros. Pero esto cambió con el IPAB.

SEGURO DE DEPÓSITO DE 3.5 MDP

El IPAB, hoy en día, tiene un límite de apoyo al pequeño y mediano ahorrador en caso de quebrar un banco. El límite del seguro de depósito es de 400 mil Udis, que son 3 millones 584 mil pesos. Es una mejoría notable, y hoy en día no pone en riesgo las finanzas públicas.

PRINCIPAL DE LA DEUDA NO SE PAGA

Pero el tema de la Presidenta y del secretario de Hacienda es qué hacer con la deuda histórica del Fobaproa. Y ahí no queda otra más que pagarla. Es deuda pública y son compromisos financieros del gobierno. Pero el pago puede ser menor. Amador explica que el principal de la deuda del Fobaproa no se paga. Sólo se va refinanciando con nuevos bonos. Entonces, por más que pagas intereses, no reduces el capital de la deuda.

48 MMDP GASTA EL GOBIERNO ANUALMENTE

Para este año, el gobierno pagará 48 mil millones de pesos por la deuda del Fobaproa. Y lo que quieren es empezar a pagar el principal, para ir disminuyendo su monto y que no sea una carga fiscal tan onerosa.

Además, lo que es un hecho para 2027 también, y ya lo era, es que los bancos van a seguir pagando sus cuotas al IPAB, pero sin deducibilidad.

Continuarán sin hacerlas deducibles. Los bancos pagan sus cuotas al IPAB, lo cual permite contar con el seguro de depósito del instituto, en caso de quebranto de algún banco. Además, las cuotas ayudan a pagar una parte del Fobaproa. Y esas cuotas no serán deducibles. Esto ya lo asumió la Asociación de Bancos de México, presidida por Emilio Romano, desde el año pasado. Y así se mantendrá para 2027.

PAQUETE PARA PYMES: SIMPLIFICACIÓN

El gobierno de Claudia Sheinbaum por fin le va a echar un lazo de salvamento a las micro y pequeñas empresas. Vienen medidas de simplificación en los distintos pagos. No es cosa menor. Una micro o pequeña empresa decide dejar la formalidad cuando ve todos los trámites que debe hacer.

La simplificación vendrá, especialmente, en el pago al Seguro Social. El pago de una empresa que tiene trabajadores formales lo debe hacer, sobre todo, al Seguro Social. Es difícil el trámite y, si se pasa, le va mal a la micro o pequeña empresa.

DESPIERTAN A NAFIN PARA PYMES

Viene una simplificación. Pero también viene un paquete de facilidades crediticias por parte de Nafin, ahora con Carlos Torres Rosas como su director.

Nafin debe estar ahí: en las micro y pequeñas empresas, a las cuales se les hace muy caro el financiamiento, pero con ayuda de Nafin, como garante, entonces sí pueden conseguir un crédito del banco comercial.

Pero ahí no puede parar el apoyo a las micro y pequeñas.

A estas unidades productivas se les ha complicado la contratación de empleos formales.

El mejoramiento del aumento al salario mínimo, de vacaciones mínimas, de no tener outsourcing y de mayores pagos para la pensión son medidas positivas en favor de los trabajadores. Pero representan una carga en los costos que las micro y pequeñas empresas no están pudiendo pagar.

La solución: contratan por fuera, y entonces lo que podría ser un trabajador formal se convierte en un empleado independiente, en el mejor de los casos, o informal si ni siquiera hay una relación laboral más detallada.

Las pequeñas y medianas empresas generan 70% del empleo en México y, lamentablemente, más de 60% opera en la informalidad. Esto puede cambiar. Por lo pronto, veremos las nuevas medidas de simplificación de trámites y acceso al crédito por parte del gobierno. Esperemos ver más apoyos para estas unidades, que son el corazón del empleo en México.