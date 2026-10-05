FMI avala a México, pero les deja tarea

Las políticas de la presidenta Sheinbaum y de su secretario de Hacienda, Edgar Amador, salen bien librados del examen anual del FMI. Pero les dejaron tarea.

EL ARTÍCULO IV

El Fondo Monetario Internacional, cada año, realiza un análisis a profundidad de la economía mexicana, basado en el Artículo IV de la Institución. En esta ocasión el Fondo vio en la economía de México una consolidación fiscal que avanza, tanto en 2026 como para 2027. También salió bien librado el sistema financiero, en particular con la solidez en los bancos mexicanos. El FMI consideró que la inflación estará cerca del objetivo multianual. Y ve con buenos ojos los planes de infraestructura con la inversión privada. Hasta ahí la buena nota, pero los retos vienen en las propuestas realizadas por el organismo que a nivel mundial dirige Kristalina Georgieva.

LES ENCARGA MÁS CONSOLIDACIÓN FISCAL

El FMI le recomienda a México llevar una consolidación fiscal más agresiva, no tan gradual. El déficit público, en su medición ampliada, ha bajado de 5.8% del PIB, heredado por López Obrador, hasta 4.3% del PIB. Y para el año que viene debe bajar de 4.1% a 3.9% del PIB. Sin embargo, con la gradualidad del próximo año en el ajuste fiscal se corre el riesgo de que la deuda pública no comience su tendencia a la baja. Preocupa, y se le pide a México tener un mayor ajuste fiscal.

OTRA TAREA, FOCALIZAR PROGRAMAS SOCIALES

En las recomendaciones del gasto, el FMI es claro con el gobierno de la presidenta Sheinbaum: los programas sociales, que son el sello de la 4T, necesitan una mayor focalización. Recordemos el último dato del Inegi, donde la dependencia de programas sociales llega hasta 41.4% de los hogares. En el tema del gasto, también pide fortalecer las finanzas de Pemex.

PREDIAL Y TENENCIAS

Por el lado de los ingresos el FMI le propone a México elevar los impuestos sobre la propiedad (prediales) y sobre los vehículos (tenencias). También eliminar los subsidios a la gasolina y diésel, de manera progresiva (lo cual, políticamente es prácticamente imposible). Eliminar los incentivos fiscales en zonas fronterizas. Así como reformar el impuesto sobre la renta, el ISR para personas físicas y fomentar la formalización. Sobre los contratos mixtos y programas de infraestructura donde participe el sector privado, el FMI pide a México controles de evaluación y ser más claro con los compromisos plurianuales, teniendo salvaguardas para mitigar riesgos de discrecionalidad.

A BANXICO LE ENCARGA 3% DE INFLACIÓN

En cuanto a tareas, tampoco se salva el Banco de México. El FMI reconoce que la inflación es cercana a 3%, pero el rango de variabilidad de más 1 punto porcentual, no debe ser un rango de tolerancia. El FMI pide al Banco de México una política monetaria moderadamente restrictiva, sobre todo viendo la tasa de 6.50%, que ha seguido siendo baja y que se ha descolocado del alza de la Reserva Federal. Ahí están las recomendaciones del Fondo para México. ¿Se llevarán adelante?

ANÓTELO: HAY DESCUENTOS EN AUTOS NUEVOS

En septiembre siguió aumentando la venta de vehículos nuevos 8%, para llegar a un acumulado del periodo enero-septiembre del 2026, de 1 millón 144 mil 22 vehículos ligeros nuevos que se han vendido. Esto es, 5% más que lo vendido en el mismo periodo del año pasado. Es un récord. Y según el pronóstico de Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, este año se podría llegar a un récord en ventas de 1.7 millones de vehículos. Pero lo que más llama la atención son los factores por los cuales crece la venta de autos nuevos. Y tienen que ver con el descuento en los precios. Aunque usted no lo crea, los autos nuevos han reducido su precio en 0.35% durante el último año. La reducción de precio es porque hay más marcas. Además, está el tema del financiamiento: 61.8% de los vehículos se venden a crédito, donde la tasa de interés ronda 16% anual.

CAMBIAN MARCAS LÍDERES AUTOMOTRICES

Las marcas líderes en ventas, no en valor, han cambiado. En primer lugar está Nissan con 17.2% de las ventas (ya sabe, Nissan Versa va a la cabeza en subcompactos). El segundo lugar lo tiene General Motors con 12.8% de las ventas (con Chevrolet Aveo a la cabeza). GM tiene cuatro marcas (Chevrolet, GMC, Buick y Cadillac). El tercer lugar lo tiene Volkswagen con 11% de ventas. El cuarto lugar lo trae Toyota con 8.2% de ventas, y donde sus modelos híbridos y eléctricos tienen tal demanda que hasta tienes que esperar un año por ellos. El quinto lugar lo ha conseguido, y en poco tiempo, la coreana KIA, con 7.2% del mercado de ventas. KIA acaba de anunciar una inversión de 643 millones de dólares para producir desde México, en su planta de Pesquería, el auto eléctrico ev3.