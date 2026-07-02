Ebrard pedirá a EU eliminar la 232 y certeza en revisiones anuales

EL DOBLE DISCURSO DE TRUMP

Donald Trump cambió el paradigma del libre comercio, queriendo regresar a un proteccionismo a ultranza. Le echa la culpa al T-MEC de no lograr empleos manufactureros ni de atraer inversiones. Y, por ello, ha anunciado su postura por extinguir el T-MEC en diez años. Sin embargo, es una postura engañosa de Trump. El mismo T-MEC menciona que, si no hay consenso para postergarlo 16 años más, entonces durará otros diez años. Por eso, el comunicado oficial de la Representación Comercial de Estados Unidos, a cargo de Jamieson Greer, menciona que el tratado permanece en vigor en espera de la resolución de estos problemas (empleos manufactureros y déficit comercial) o hasta la terminación del T-MEC en sus propios términos, es decir, por diez años más.

MÉXICO, POR REDUCIR LA 232 Y DAR CERTEZA EN REVISIONES ANUALES

El T-MEC quedará con una extensión de diez años, de aquí al año 2036, y con revisiones anuales. Ahí es donde entra Marcelo Ebrard, secretario de Economía mexicano. El próximo 20 de julio, Ebrard planteará a Jamieson Greer, representante comercial de EU, dos temas clave para México: por un lado, minimizar la incertidumbre que genera la Sección 232 de emergencia económica, pero que, en realidad, le permite a Trump poner arancel a cualquier bien o servicio. Con la 232 nos han impuesto dos aranceles intransitables: 50% en acero y aluminio, y 25% en el sector automotriz. Además, México solicitará mayor certidumbre en las revisiones anuales para que sólo sean de detalle y las principales preocupaciones se puedan negociar de una vez y no año tras año.

EU EXIGÍA 54 TEMAS, AHORA LOS BAJÓ A 14

EU redujo sus exigencias a México. Eran 54 temas y, con pláticas y negociaciones informales, Ebrard y su equipo las redujeron a 14 exigencias. Por su parte, México tiene 13 exigencias a EU, donde, desde luego, se encuentran las preocupaciones por la Sección 232, que impone los aranceles de 50% a acero y aluminio, y de 25% a exportaciones automotrices. Además, dentro de esas 13 exigencias mexicanas a EU está la de tener revisiones anuales más de detalle y no negociaciones profundas año tras año. Esto, con la finalidad de generar mayor certeza en las reglas para la inversión y el comercio.

EBRARD HACE EQUIPO CON AMADOR, VELASCO Y LAZZERI

Marcelo Ebrard, desde luego, ya le comunicó todo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y el equipo mexicano va a buscar que el gabinete del presidente Trump tenga toda la información, al igual que los congresistas de los distintos estados. Para ello, Ebrard ya se comunicó con Edgar Amador, secretario de Hacienda, quien suele ver a Scott Bessent, titular del Tesoro. También tendrá el apoyo del canciller Roberto Velasco, así como del nuevo embajador mexicano en Washington, Roberto Lazzeri. También se buscará que Marco Rubio, del Departamento de Estado, tenga toda la información.

TRUMP, POR REDUCIR IMPORTACIONES ASIÁTICAS, ¿PERO NO LAS PRODUCE?

Donald Trump quiere atraer inversiones y empleos manufactureros, pero en realidad las inversiones estadunidenses se están dirigiendo a la inteligencia artificial. De hecho, hay una burbuja de inversiones en IA. Sin embargo, Estados Unidos no produce semiconductores ni microprocesadores ni chips. Entonces, hay una incongruencia al querer eliminar todas las importaciones chinas, cuando estos componentes electrónicos no se producen en EU. Ahí, México tiene una oportunidad importante: produce componentes electrónicos y pantallas, que es lo que más ha crecido en exportaciones en el último año. Pero también muestra que habrá importaciones chinas fáciles de sustituir, pero otras con alto grado de dificultad. Es ahí donde Trump deberá definir su política con Asia y homologar los estándares estadunidenses con los mexicanos.

NISSAN REDUCE COSTOS PARA ENFRENTAR ARANCELES

Que Nissan reducirá costos en sus automóviles para sortear el arancel de 25% impuesto por Trump. Iván Espinosa, director de Nissan México, informó que, de plano, algunos de sus modelos ya se trasladaron a Estados Unidos, pero otros, como Sentra y el crossover Kicks, pueden aprovechar los menores costos para producir en México. Espinosa argumenta que, por cada unidad, los sobrecostos de los aranceles van de entre 2,500 y 3,000 mil dólares. Recordemos que otras armadoras, como General Motors, presidida por Paco Garza, decidió sustituir importaciones asiáticas para cumplir totalmente con la regla de origen del T-MEC. Pero, aun así, con la 232 que impone los aranceles de 25% no se puede ser competitivo.