Control aéreo, en EU piden 50 mil mdd; en México, la SICT lo pelea

Después del ground stop del viernes 13 de noviembre (para quienes creen en las cábalas), todos los vuelos de Estados Unidos tuvieron que detenerse y quedarse en tierra. Ese mismo día, el secretario de Transporte, Sean Duffy, pidió 50 mil millones de dólares del fondo de emergencia para modernizar los sistemas de control aéreo de su país. Duffy había pedido 30 mil millones de dólares para modernizar los equipos de comunicación aérea de EU, pero aprovechando la emergencia del ground stop, mejor solicitó 50 mil millones de dólares.

AFECTADOS 193 VUELOS EN MÉXICO

En México, el cierre del espacio aéreo también se vivió con saturaciones aeroportuarias y, desde luego, con enojos y fastidio por parte de los pasajeros. Según la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el cierre de los vuelos en Estados Unidos provocó ajustes en los itinerarios en México, o sea, retrasos incómodos para 193 vuelos, con lo cual fueron afectados 18 mil dos pasajeros en los aeropuertos mexicanos. Desde el AICM, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Los Cabos. A las 19:44 horas del viernes, la autoridad estadunidense, la Federal Aviation Administration (FAA), avisó del levantamiento de las restricciones, restableciendo de manera paulatina los vuelos hacia Estados Unidos.

FALTA PRESUPUESTO PARA REGULADORES AÉREOS

Viendo el caso estadunidense, en México también tenemos enormes retos, comenzando por el presupuestal. Hemos batallado con la falta de recursos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que certifica y regula la aviación. Recordemos que ha sufrido degradación en su certificación por parte de la Federal Aviation Authority (FAA) por falta de presupuesto.

ESTEVA PROPUSO AUMENTAR RECURSOS

Y debemos decirlo: Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, desde el 3 de octubre, en el aniversario de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), refrendó contar con presupuesto suficiente para los Seneam, que se encarga de ver el control aéreo, hasta la AFAC, que es el regulador y certificador del sector. Esteva señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum estaba comprometida y, como tal, ambos organismos desconcentrados contarían con los recursos necesarios para su correcta y segura operación. Ese 3 de octubre, el secretario Esteva mencionó: “Les informo que tanto Seneam como la AFAC tendrán el presupuesto suficiente y necesario para cumplir sus tareas. Eso ya lo tenemos confirmado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a quienes agradezco su apoyo y en su momento daremos a conocer las cifras”.

Después vinieron las cifras propuestas. Para la AFAC se elevó el presupuesto hasta los 1,400 millones de pesos. Con esto, el sector aéreo estaba tranquilo, viendo cómo la AFAC va a aprobar sin problema la evaluación de la FAA. Sin embargo, vino la cruda realidad. En el Presupuesto 2027 llegó una reducción fuerte para la AFAC, quedando sólo 875.4 millones de pesos, muy lejos de los 1,400 prometidos. Seneam también ha tenido reducciones en sus presupuestos.

SICT, CON PLAN DE NAVEGACIÓN AÉREA PARA 15 AÑOS

De ahí la importancia que el mismo viernes, cuando veíamos el cierre de la aviación en EU, por nuestro lado la SICT publicó un comunicado alentador: el Plan de Navegación Aérea. Se trata de una planeación a 15 años, basada en el Plan Mundial de Navegación Aérea de la OACI. Trae inversión para radares, centros de control, comunicaciones y sistemas de aterrizaje, garantizando la seguridad en operaciones de todos los vuelos. Y, desde luego, es lo correcto, pero pensar en 15 años en México, cuando de un sexenio a otro tumban hasta aeropuertos con financiamiento asegurado de 12 mil millones de dólares, es difícil de creer. Jesús Esteva hace su labor. Presenta un plan de trabajo a 15 años. Y así debería ser para darnos cuenta de los retos por delante. Para el Presupuesto 2027 lo urgente supera a lo importante. Lo urgente es ver de dónde salen los recursos para los dos principales reguladores aéreos, la AFAC (donde es un hecho que le dieron un recorte) y Seneam.

¿HABRÁ MÁS PARA REGULADORES?

Ya vimos lo sucedido en EU con el cierre del espacio aéreo por casi cinco horas. El principal problema se vivió en Chicago, donde las comunicaciones se cayeron en su totalidad. Y claro que se debieron cancelar todos los vuelos para evitar accidentes aéreos. Y viendo esos problemas que provocaron el cierre total del espacio aéreo de la economía más rica del planeta, habría que atender los planes de la SICT y el presupuesto para sus dos reguladores: AFAC y Seneam.