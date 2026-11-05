Cierran Salamanca-Guadalajara; demócratas: IA y empresas mexicanas

La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Energía, Luz Elena González, se metieron de lleno a combatir el huachicol fiscal, aquel que entra por las aduanas haciéndose pasar por otros líquidos (que no pagan impuesto), cuando en realidad trae gasolina y diésel. La presidenta y Luz Elena encontraron una solución en la “trazabilidad” de las facturas en aduanas de gasolina y diésel, y las facturas de venta final en las gasolineras. No fue fácil: había varios tramos operados por distintos actores, entre importadores, transportistas, distribuidores, venta final. Pero ahora se cuenta con mejoría en las aduanas, que al parecer empieza a dar mejores resultados con Héctor Romero al frente. Por su lado, Pemex debe seguir en lo suyo: en el combate diario, vigilado, del huachicol en ductos, donde el crimen organizado se roba el combustible (gasolina y diésel).

PEMEX SUSTITUYE DUCTO POR AUTOTANQUES, TEMPORALMENTE

Pemex, dirigido por Juan Carlos Carpio, en su vigilancia de los ductos, encontró que el de más de 300 kilómetros, que va de Salamanca (Guanajuato) a Zapopan (ya en Guadalajara), ha sido robado, pero de manera técnica.

Ahora, el crimen organizado realiza túneles por debajo de la tierra. Son túneles de hasta más de un kilómetro. Pemex no los puede detectar. Y, así, el crimen organizado llega por debajo de los ductos y ahí, estando escondidos, empiezan a ordeñarlos. Por eso Pemex, de plano, tuvo que cerrar el ducto de Salamanca a Guadalajara. Mientras tanto, el combustible, gasolina y diésel, es transportado vía terrestre con las famosas pipas o autotanques.

Pemex estaría utilizando 300 pipas para surtir a más de 22 gasolineras en Zapopan, en donde indican que no ha faltado el combustible.

DRONES Y ROBOTS ANALIZAN PRESIÓN… EN EL BAJÍO

Petróleos Mexicanos ha lanzado de todo para combatir el huachicol. Ya está comprando drones. Pero tiene robots que utiliza para identificar fallas internas en los ductos. Desde luego, tiene una vigilancia, pero no puede frente a la delincuencia organizada. Y verifica la presión de los ductos.

En donde más ha detectado el huachicol en ductos ha sido en el Bajío.

Y mientras se combate el huachicol fiscal con la trazabilidad de facturas, por otro lado Pemex debe hacer su trabajo de combatir el huachicol en ductos originado por un crimen organizado que utiliza tecnología para sus túneles.

OLEADA DEMÓCRATA REGULARÁ CENTROS DE DATOS DE IA

Desde hace más de 30 años, los demócratas no ganaban la gubernatura en el estado de Texas. Lo hicieron con su candidata Gina Hinojosa, de raíces mexicanas. Ella sustituirá a Greg Abbott, quien, en su momento, fue capaz de tratar de cerrar la frontera de Texas con México, afectando el T-MEC y cinco estados mexicanos con los que tiene frontera.

Con los republicanos Texas vio caer sus indicadores de salud y educación. Pero, sobre todo, hubo un boom de centros de datos de inteligencia artificial. Texas realizó exenciones fiscales para que las empresas tecnológicas se instalaran, desde la Gigafactory de Tesla hasta los centros de datos de inteligencia artificial.

Para los ahora triunfadores de Texas, pero también de Iowa, Nevada y Georgia, los demócratas, los centros de datos para la inteligencia artificial pueden dañar el medio ambiente, con gran demanda de electricidad y de agua para los sistemas de enfriamiento. Y gozan de grandes exenciones. Los van a regular. Y esto es un tema importante: la economía estadunidense se ha volcado a invertir en IA. Pronto veremos los ajustes.

EMPRESAS MEXICANAS CON GOBERNANTES DE ORIGEN MEXICANO

En cuanto a las empresas mexicanas, por ejemplo en Texas, es cierto: tendrán nuevas regulaciones. Pero tampoco disfrutan de tantos beneficios fiscales ni están en IA.

Hablamos, por ejemplo, de los Oxxo, que compraron las tiendas DK en todo Texas. FEMSA ha apostado a las tiendas de conveniencia.

Pero también está Bimbo con plantas.

Grupo Maseca en Texas y California.

SuKarne con centro de distribución.

Y Chedraui con los supermercados FiestaMart.

En Texas llegó la primera gobernadora con raíces mexicanas. Será interesante.