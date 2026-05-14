AT&T y Telcel: espectro genera desinversión; Banamex, de tú a tú ante Citi con corporativa

Las compañías de telefonía móvil, como AT&T y Telcel, deben pagar al Estado mexicano por sus frecuencias un espectro radioeléctrico muy caro. El más caro de América Latina. Los directivos de ambas compañías, al presentarse en GSMA M360 Latam 2026, fueron claros: el espectro desincentivó la inversión en despliegues y robustecimiento de la red. Mónica Aspe, directora de AT&T, fue claridosa: el espectro es el lastre más grande que va deteniendo el ciclo de inversión y el crecimiento de la industria. Incluso, recordó, hoy hay menos espectro asignado que el que se tenía hace años. Daniel Hajj, director de Telcel, no se quedó atrás. El espectro en México es el más caro a nivel mundial. “Los precios (del espectro) no deben establecerse con base en el pasado, sino respecto a los benchmark o referencias internacionales actuales. Al final, lo importante es que los recursos de los operadores se destinen a la inversión, ampliando cobertura y servicios”.

DIFERENTES COSTOS POR ESPECTRO

Claro que el costo del espectro afecta de manera distinta a los dos operadores, según el último estudio de 2023 realizado por el extinto IFT. Telcel posee más de 50% del mercado y el costo del espectro, siendo elevado, le afecta en 5.7% de sus ingresos. En el caso de AT&T, el impacto es mucho mayor. El costo del espectro le afecta en 17.3% de sus ingresos. Movistar, hoy en día en venta, tuvo que devolver el espectro al gobierno mexicano por considerarlo inviable. Y AT&T ha replanteado su visión para México. Está bien operado por Mónica Aspe, con crecimientos de hasta dos dígitos. Pero con un espectro tan caro y falta de reglas, no podrá resistir mucho tiempo así.

CRT OFRECE ESPECTRO TEMPORAL, PERO...

La Comisión Reguladora de Telcomunicaciones acaba de dar a conocer que tiene espectro disponible para que las compañías telefónicas puedan sostener el mayor tráfico de voz, datos y video para el Mundial. En AT&T ya dijeron que depende las condiciones de cómo la CRT brinde temporalmente ese espectro. En el caso de Telcel, quiere tener 60 Megaherz más, en la banda de 600 Mhz y 1.9 Ghz, para mejorar su operación en 5G. Pero, aunque temporal, tendría que hacer inversiones.

CABLERAS QUIEREN TELEFONÍA MÓVIL

En este escenario entran las cableras. Megacable y Televisa, mediante Izzi, buscan dar telefonía móvil para completar el modelo: voz, datos, video en telefonía fija y ahora con telefonía móvil. Megacable quiere entrar a telefonía. Por lo pronto, va a firmar una alianza con Telcel. ¿Será suficiente para el proyecto de Megacable, donde Francisco Javier Robinson Bours es el principal accionista y es manejada por Enrique Yamuni? Pronto lo sabremos. En el caso de Televisa, con Izzi, la televisora copresidida por Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia ha hecho pública su decisión de comprar AT&T.

Las cableras quieren telefonía móvil. Pero el espectro también sería un problema.

48 MILLONES REGISTRADOS… FALTAN MÁS DE 110 MILLONES

Y, hablando de telefonía móvil, ayer, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, presidia por Norma Solano, dio a conocer que ya llevan 48 millones de líneas móviles que han vinculado su propietario a una identidad. Esto al 13 de mayo. El registro concluye el 30 de junio. Y si son 160 millones de teléfonos móviles en el país, se ve cuesta arriba. Si las personas y empresas no vinculan su teléfono con identidad, entonces se podrá suspender la línea, recuerda la CRT. Pero, lo cierto: las personas no tienen confianza de brindar sus datos a un padrón público que no sabemos en manos de quién termine.

BANAMEX, CON BANCA CORPORATIVA, YA COMPITE DE FRENTE CON CITI

Fernando Chico Pardo está armando un grupo financiero completo en Banamex. Y, precisamente, anunciaron que René Pimentel Ibarrola se integra a Banamex como director corporativo de Banca Corporativa e Inversión. Esta Banca Corporativa fue la que se llevó Citi en la escisión y es la que Banamex está recuperando. De hecho, René Pimentel ha sido banca corporativa en otras instituciones, como Banorte.

Fernando Chico Pardo acaba de incorporar la semana pasada a Marcelo Santos en la Afore Banamex. Y, desde luego, todo bajo el paraguas del nuevo director de Banamex, Edgardo del Rincón. Ahora viene la cereza del pastel: la compra de una casa de bolsa. ¿Será la de Deutsche Bank? Posiblemente, pero Banamex quiere regresar a una casa de bolsa, como en su momento fue la de Accival. Banamex rompe las lanzas con Citi y el cuidado que se tenían; ahora sí hay competencia de tú a tú entre Banamex y Citi. Como dirían los clásicos del box, hay tiro.