El alboroto por el predial

Todos sabemos sobre la necesidad de obtener mayores ingresos públicos. Y también conocemos que no se hizo una reforma fiscal para mover los principales impuestos, como el ISR y el IVA. Ayer, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, en su comparecencia del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, recalcó la estrategia para obtener mayores ingresos.

Primero viene el combate a la evasión fiscal (ir contra factureras y evitar deducibilidades exageradas). Después, la nueva iniciativa de economía digital, donde se promoverá el uso de pagos digitales, con tarjeta o con teléfono móvil.

Y, en tercer lugar, la nueva ley catastral. Y aquí es donde hay gran alboroto, y con razón: el temor es que aumenten los prediales.

INICIATIVA DE CATASTRO, PARA MUNICIPIOS

El secretario de Hacienda defiende la iniciativa. Argumenta que será a favor de los municipios. De hecho, este punto ha sido promovido por la propia presidenta Sheinbaum: los ingresos por predial serán para los municipios.

¿Pero qué se quiere hacer? Modernizar el predial al homologar la forma de cobro y metodología con la federal.

Las y los presidentes municipales no se animan a subir el predial de quienes son sus vecinos porque, a los tres días de haber terminado su gestión municipal, se las verán con los vecinos. En cambio, sería distinto si se cuenta con una metodología donde se busque regularizar los predios, modernizar el catastro y los registros públicos de la propiedad. Todo en coordinación con la digitalización que está llevando el gobierno federal.

Entonces los municipios tendrán mayores ingresos porque podrán cobrar mejor, y no con base en una elevación municipal, sino a una homologación con la metodología de la Federación.

SHEINBAUM Y AMADOR LA DEFIENDEN

Tanto la Presidenta como el secretario de Hacienda defienden la iniciativa: los mayores ingresos de modernizar el catastro no se los llevará la Federación, se quedarán en los municipios. Al parecer, es un regalo interesante para los municipios.

MENOR CARGA PARA LA FEDERACIÓN Y MÁS PARA EL PREDIAL

Pero detrás hay dos vertientes. Una, para la Federación será una carga fiscal menos, pues si los municipios cobran bien sus prediales generarán ingresos propios. La segunda vertiente es la obvia: claro que al modernizar los catastros, si el nivel de cobro del predial es muy bajo, se actualizará. Éste podría aumentar, sin duda. Eso sí, el cobro sería municipal y también para las arcas municipales.

El FMI propone a México cobrar mejor el predial y al parecer escucharon al organismo financiero internacional.

PARA IA Y COBROS DIGITALES SE NECESITA RED: MÓNICA ASPE

Sorprendió gratamente la intervención de Mónica Aspe, la CEO de AT&T México, en el México Digital Summit 2026. Aspe dejó en claro que, sin red de telecomunicaciones, no habrá aplicaciones ni inteligencia artificial ni la banca digital ni las cadenas de proveeduría ni el comercio electrónico.

Aspe se congratuló con el gobierno por haber reducido el cobro del espectro en 12 por ciento. Punto para Pepe Merino y Edgar Amador. Sin embargo, debe existir una sostenibilidad financiera de las redes para invertir más y poder hacer frente al 5G que tenemos enfrente, donde el internet de las cosas y la inteligencia artificial demandan gran tráfico de red.

Por eso, la directora ejecutiva de AT&T México solicitó precios competitivos en espectro radioeléctrico y, desde luego, reglas claras para poder invertir más en infraestructura. AT&T ha invertido en México más de 13 mil millones de dólares. Y va por más…si la dejan. Por ejemplo, Movistar decidió bajarse de México por falta de certeza para invertir. Y, sinceramente, no sabemos si su nuevo comprador, Oxio, va a invertir en la red.

Mónica Aspe puso como ejemplo la subasta 5G de Brasil. Más de 90% del valor económico del espectro se convirtió en compromisos de cobertura, no en precios más elevados por el espectro. En Brasil se utilizó el espectro como una herramienta de política digital y no sólo como una fuente de ingresos públicos.

Un buen apunte para la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, presidida por Norma Solano, y la Agencia de Transformación Digital, a cargo de Pepe Merino, donde los costos competitivos de espectro, más incentivos para retornos de inversión, más reglas claras, ayuden a crear lo que nos urge: más infraestructura sostenible en la red de telecomunicaciones.