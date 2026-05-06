Administración de Sheinbaum revira para dar vida al AIFA y que EU devuelva rutas

El gobierno de la presidenta Sheinbaum da un primer paso en un arreglo aéreo con Estados Unidos. No es cosa menor. Con este arreglo, México se comprometería a mantener un entorno de apertura con las aerolíneas estadunidenses y, a cambio, por fin el Departamento de Transporte de EU podría permitir al AIFA tener vuelos hacia Estados Unidos y liberar las 13 rutas de las aerolíneas Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus.

REVIRAN EL CIERRE DE AMLO

El arreglo se logró gracias a que el gobierno de la presidenta Sheinbaum dará marcha atrás a la política del sexenio de López Obrador, particularmente cuando en 2023 el gobierno lopezobradorista obligó a las aerolíneas estadunidenses a tener menos vuelos en la Ciudad de México y a dejar el aeropuerto capitalino en sus rutas de carga para trasladarlas, forzosamente, al AIFA.

El gobierno de López Obrador intentó, por la fuerza, darle viabilidad a su aeropuerto AIFA. Fue cuando en 2023 terminó quitándole slots (horarios de despegue y aterrizaje) al aeropuerto capitalino, AICM, con tal de favorecer a su creación, el AIFA.

Los slots se redujeron de 61 a 43. Fue casi 30% de slots, y todo para beneficiar al AIFA.

Lo peor del caso es que ni se benefició el AIFA, porque su problema era de conectividad y falta de acceso, y sí se perjudicó el AICM, pues el Departamento de Transporte de EU sancionó a México por impedir a sus aerolíneas no entrar al mercado del AICM.

ABRIRÁN SLOTS EN AICM

Ahora, el gobierno de la presidenta Sheinbaum –con Jesús Esteva, secretario de SCIT, y Roberto Velasco, canciller, al frente– logró un acuerdo en el que México se compromete a abrir los slots bajo los estándares internacionales de la IATA.

Recordemos que el actual director del aeropuerto, el almirante Juan José Padilla Olmos, ya comenzó a abrir más slots. De 43 ya se tiene un par más. No sabemos si van a llegar a 61, como estaba en 2022, pero por lo menos podrían llegar a abrir hasta 50 slots más.

Con esto, las aerolíneas estadunidenses tendrían cabida en el AICM. Y, desde luego, se revisaría el caso de las aerolíneas de carga.

AIFA COBRARÍA VIDA; AMX, VOLARIS Y VIVA CON RUTAS A EU

Si todo va bien, el AIFA recuperaría vuelos hacia Estados Unidos. Y con ello, por ejemplo, VivaAerobus podría emprender sus rutas hacia este país.

En el caso de Aeroméxico se retomarían vuelos como el de México-San Juan de Puerto Rico.

Y, en el caso de Volaris, a Newark, para ir a Nueva York.

El camino es el correcto. Se está resarciendo el entuerto dejado por López Obrador y, con ello, el AIFA sí podría ser considerado un aeropuerto del Valle de México y, como tal, recuperar sus vuelos hacia EU. Pero, por los tiempos, no parece que estos vuelos del AIFA estén listos para el Mundial de Futbol, que comienza el 11 de junio, o sea en un poco más de un mes.

VILA REFRENDA INVERSIÓN DE BBVA Y OSUNA POR ATRAER INVERSIÓN

Fue la Reunión de Consejeros del BBVA México, el banco más grande del país. Y aquí está Carlos Torres Vila, presidente del banco a nivel mundial, quien refrendó la inversión de 100 mil millones de pesos en cinco años del banco, sobre todo en capitalización, eficiencia y nuevas tendencias.

Eduardo Osuna, director del BBVA, recordó que debemos atraer más la inversión privada para poder crecer. Hoy somos la economía número 15 del mundo. Podemos llegar a ser la número 10 para el 2050. En la agenda de crecimiento está el apoyo a la infraestructura, la digitalización, el apoyo a las mipymes y formalizar.

REVOLUT SE CAPITALIZA CON 64 MDD

Revolut es uno de los nuevos bancos en México. Y quiere posicionarse. En nueve semanas de su lanzamiento masivo, logró un crecimiento de 275% de sus activos, y una capitalización de 64 millones de dólares.

La inversión total de Revolut en México es de 167 millones de dólares. Y en este principio está apostando a captar clientes ofreciendo atractivas tasas de 15% anual con un saldo tope de hasta 25 mil pesos.