Adidas, ventas e INAH; pagar con celular: Banxico

Adidas lo supo hacer. Fabricó más de 5 millones de playeras de la Selección Mexicana de Futbol. Y, por cierto, las produjo en Guanajuato a través de Grupo Martex. No utilizó ninguna confección asiática. Fueron tres tipos de playeras para la Selección Mexicana de Futbol, la principal, la verde; la negra y la blanca. La verde trae en el frente la figura del calendario azteca (Piedra del Sol), por lo cual se tuvo que pedir un permiso al INAH y, claro, pagarle por su uso al Instituto Nacional de Antropología e Historia. El pago fue significativo. Se menciona que fue de 2,500 dólares, menos de 50 mil pesos. Y si bien el INAH no está para hacer negocio y la ley no se lo permite… ¿de verdad no podría haber cobrado por playera y dedicar ese dinero al mantenimiento de zonas arqueológicas o museos, que buena falta les hace?

Adidas tiene dos décadas con la Selección Mexicana. Desde el año 2007 ha ganado los derechos para la playera de México. Y ahora tuvo un éxito rotundo con la playera. Adidas aseguró que es la playera más vendida de una selección de futbol en el mundo.

La vendió por igual en México que en Estados Unidos.

No es para menos. En México hay furor por el Mundial. Según BBVA, si México llega al quinto partido, podría incrementarse el consumo de la economía (estima hasta 0.3 puntos del PIB de aceleración por el Mundial). La playera de la Selección Mexicana se ha transformado en un estandarte de éxito (cuando la Selección va ganando) o simplemente es para sentirse identificados y ser felices con el futbol.

Aunque, claro, ha surgido la piratería.

Ésta viene no sólo por la gran economía informal, sino por los altos precios de la playera original. La de aficionado cuesta 1,999 pesos. La de jugador 2,999 pesos. Y no todos pueden pagar 2 mil pesos por la playera. De hecho, el IMPI ha incautado más de 99 mil playeras apócrifas de la Selección Mexicana, sobre todo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en Guadalajara y Monterrey (sedes mundialistas). Adidas lo hizo de manera profesional. Fabricó las playeras en México (no las importó de Asia). Lanzó chamarras deportivas y pants. Pero sobre la playera uno se queda con la duda de si el INAH no podría haber recibido un poco más por el símbolo de la Piedra del Sol, por lo menos en donativos. A 2 mil pesos por playera, si Adidas vendió 5 millones, hablamos, a grosso modo, de 10 mil millones de pesos, más de 500 mil dólares.

PROPUESTA DE LA ABM, DIGITALIZAR CON EL CELULAR

Fue una propuesta de la Asociación de Bancos de México, presidida por Emilio Romano, la de facilitar los pagos a través del teléfono celular. Poder utilizar el teléfono móvil para pagar lo hicieron en varios países africanos con éxito. Se digitalizaron sin tener tantas sucursales bancarias ni tarjetas de crédito. Simplemente comenzaron a pagar a través del teléfono móvil.

En México hay 140 millones de celulares, 84% de la población posee un teléfono móvil (encuesta ENDUTIH del Inegi). De ahí la necesidad de utilizarlo como medio de pago.

El Banco de México ya lo había detectado. En 2019 lanzó CoDi (Cobro Digital). Después lanzó otra plataforma de pagos móviles, la de DiMo (Dinero Móvil). Tanto CoDi como DiMo buscaban estimular el pago a través de los celulares.

Pero había un problema: eran muchos pasos para poder pagar a través del celular.

BANXICO, ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE

La gobernadora del instituto central, Victoria Rodríguez Ceja, mete el acelerador en este tema, lo cual podría significar un antes y un después en los medios de pago del país.

En México se utiliza mucho efectivo. De por sí existe una gran economía informal, donde 54% de los trabajadores laboran informalmente. Ahí todo es en efectivo.

El 84% de la población, 103 millones de habitantes, cuenta con un teléfono móvil y podría realizar pagos a través de su celular.

La banquera central nos comenta el reto, que los bancos estén listos. Los bancos tendrán hasta el 15 de diciembre de este año 2026, para tener listas sus aplicaciones y facilitar los pagos en el celular a través de CoDi y DiMo.

Son 45 bancos y todos deberán tener listas sus aplicaciones este mismo año.

Los bancos podrán recibir y pagar a través del SPEI, el Sistema de Pagos Electrónicos del país, que tiene más de 20 años y funciona sin problemas.

Se trata de que las personas, con tres o cuatro toques en su celular, puedan estar pagando.

Se dejarían atrás los procesos farragosos, que eran más de 15 toques en el celular para poder utilizar el teléfono como medio de pago.