El Puma que conquistó al futbol

Señoras y señores, hay futbolistas que consiguen la categoría de leyendas porque permanecen en la memoria de un país y, aunque pasen los años, regresan a su casa y el cariño de su gente sigue intacto. Eso fue lo que vivió Hugo Sánchez en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas le rindió un homenaje por los 50 años de su debut profesional. Medio siglo después, Hugo volvió a escuchar su nombre en el lugar donde comenzó a escribir una historia como pocas.

El pasado sábado, Ciudad Universitaria se convirtió en el escenario del recuerdo, del orgullo y del agradecimiento. Antes del partido entre Pumas y Tigres, Hugo Sánchez volvió a pisar la cancha universitaria para recibir el reconocimiento de un equipo que forma parte de su historia.

El 23 de octubre de 1976, con 18 años, Hugo jugó su primer partido en Primera División frente a Tigres, el mismo rival que enfrentarían 50 años después. Ese jovencito jamás imaginó que ese día marcaría el inicio de una carrera sin precedentes en el futbol mexicano.

Las pantallas del estadio se llenaron de imágenes de sus mejores goles y momentos con la camiseta de Pumas. La afición lo ovacionó con aplausos y con el grito de “¡Hugo, Hugo!”.

Los canteranos formaron un pasillo de honor para recibirlo. Hugo caminó hasta el centro del campo. El actual plantel se unió a él para entonar el Himno Deportivo Universitario, una ceremonia que unió a varias generaciones bajo los mismos colores.

La invitación fue para agradecerle por haber llevado el nombre de México a los escenarios más importantes del futbol mundial. El club también le entregó un reconocimiento en forma de puma.

Fue un recordatorio del vínculo que unirá por siempre al goleador y la universidad que lo vio nacer.

Antes de convertirse en una figura internacional, Hugo fue estudiante universitario de odontología. Con Pumas conquistó los campeonatos de Liga de 1976-77 y 1980-81, además de convertirse en uno de los delanteros protagonistas de su generación.

Su capacidad para elevarse en el área, rematar de chilena y transformar jugadas complicadas en goles memorables lo convirtieron en un futbolista distinto y fantástico.

Después se fue a España. El Atlético de Madrid fue el primer club que lo recibió y, más tarde, alcanzaría el punto más alto de su carrera con el Real Madrid. Allí, con el mejor equipo del mundo, construyó una trayectoria extraordinaria; ganó cinco títulos de liga consecutivos y obtuvo cinco trofeos de máximo goleador del campeonato español. El Pentapichichi demostró que un mexicano podía destacar en las canchas más exigentes y competir entre las grandes figuras del futbol internacional. Cada celebración y cada gol acrecentaba la admiración de millones de mexicanos que lo veían triunfar lejos de su país.

Muchos años pasaron para que Hugo volviera a Pumas pero, en esa nueva etapa, como entrenador. Años maravillosos en los que llevó al equipo al histórico bicampeonato de 2004, al ganar los torneos Clausura y Apertura. Su historia con el club universitario no quedó sólo en una época brillante como jugador, también encontró una segunda oportunidad en la dirección técnica, reafirmando una mancuerna perfecta de triunfos que sobrevivió a los años.

Por eso el homenaje fue particularmente emotivo. Para un club, recordar a una figura del pasado es reconocer que el presente también se construye con las hazañas de quienes estuvieron antes. Las nuevas generaciones pudieron contemplar al hombre detrás de la leyenda, los aficionados tuvieron la oportunidad de volver, aunque fuera por unos minutos, a aquellos domingos en los que un gol de Hugo parecía capaz de detener el tiempo.

El evento fue el reencuentro entre el joven de 18 años que debutó en 1976 y el hombre que regresó cinco décadas después. Entre ambos quedaron Europa, los títulos, las derrotas, las críticas, los triunfos, las hazañas, el orgullo y una vida entera dedicada al futbol. Pero, por encima de todo, prevaleció la camiseta azul y oro que le abrió la puerta a una trayectoria irrepetible.

Las leyendas parecen inalcanzables cuando se ven desde las gradas. Sin embargo, en noches como ésta, se vuelven más cercanas, más humanas. Hugo inspiró sueños y demostró que lo extraordinario era posible.

El pentapichichi ya no necesita demostrar quién fue, su historia está escrita en los goles, en los campeonatos y en las páginas más brillantes del futbol mexicano y español. Ciudad Universitaria, más allá de los años y de las distancias, sigue siendo un lugar donde su nombre se pronuncia con orgullo, con nostalgia y con profundo agradecimiento.

Las carreras pueden llegar a su fin y las generaciones pueden cambiar, pero hay ídolos que permanecen intactos. Y a Hugo Sánchez, 50 años después de aquel primer partido, el rugido de Pumas y el himno universitario, volvieron a decirle lo mismo que entonces: “Esta siempre será tu casa”.