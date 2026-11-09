La Liga MX no oculta las carencias del futbol mexicano

Señores y señoras, la Liga MX se acerca a la etapa final con una competencia apretada y varios equipos que todavía buscan un lugar entre los ocho mejores.

Mi opinión es que el nivel del futbol mexicano y de sus jugadores no mejora. La Liga MX tiene recursos, patrocinadores, contratos televisivos, clubes con capital.

Como ya lo hemos comentado, el entorno parece que premia la comodidad con salarios altos y una exigencia deportiva mediocre.

El sistema, los entrenadores, los directivos y, por supuesto, los jugadores son parte del problema. Al futbolista mexicano le hace falta enfrentar mayores desafíos, competir por un puesto sin privilegios. La disciplina, la continuidad, el “hambre”, el trabajo diario y la ambición son indispensables. Hay que buscar estar a la altura en escenarios internacionales.

La tabla tiene a Cruz Azul en la cima, con 32 puntos, después de vencer 3-2 a Tigres. La Máquina ha mostrado capacidad ofensiva y regularidad convirtiéndose en uno de los candidatos más serios al título. Su reto será mantener esa seguridad y nivel. Ser líder es importante, pero la Liguilla exige estar un paso adelante en preparación.

América ocupa el segundo lugar, con 30 unidades, después de empatar 2-2 ante Pumas. Perdió el liderato porque su defensa ha presentado desajustes que provocan errores. A su favor, cuenta con experiencia y un equipo que está acostumbrado a pelear encuentros decisivos.

Chivas y León repartieron puntos con un empate 1-1. Guadalajara no pudo aprovechar la oportunidad de acercarse al liderato general y dejó escapar dos unidades ante un rival que necesitaba ganar para fortalecer sus aspiraciones de Liguilla. El equipo de Gabriel Milito ha encontrado una identidad, juega con mayor confianza y ha demostrado que puede ser campeón. Se mantienen en la tercera posición por diferencia de goles, con 30 puntos

León, por su parte, tenía la obligación de buscar los tres puntos. El empate le permite sumar, pero no representa el golpe de autoridad que necesitaba para meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

Toluca y Atlas, ambos con 27 puntos, aseguraron su lugar en la liguilla. El Club Toluca llega fortalecido después de golear 4-0 al Monterrey. Tienen una buena ofensiva. Atlas recibió un duro golpe al caer 4-1 ante Pachuca. Debe de trabajar en su defensa si quiere tener protagonismo en lo que queda del torneo.

Santos está en sexto lugar con 25 unidades. Su victoria ante el Atlante se sumó a una racha de ocho triunfos en sus últimos encuentros. El equipo está pasando por un gran momento, con confianza y será un rival difícil.

La disputa por los últimos boletos tiene a Pachuca y Tijuana, con 22 puntos, ocupando los puestos séptimo y octavo. Tijuana perdió ante Necaxa, pero conserva posibilidades.

Monterrey, Pumas y Querétaro siguen con posibilidades, aunque necesitarán ganar y tener suerte en la combinación de resultados. El juego pendiente entre Monterrey y Querétaro puede cambiarlo todo. La ausencia de Tigres en la pelea por los primeros puestos es algo que no acostumbramos a ver. Un equipo con su inversión, consistencia, plantel, historia y experiencia debería de preocuparse por la campaña tan desafortunada que tuvo, ocupa la posición 15.

La Liga MX debería premiar la regularidad de una buena temporada, el buen futbol y la calidad de los jugadores, pero lo cierto es que en México solamente interesa sostener el negocio.

Al futbolista mexicano se le ofrecen pocas oportunidades para crecer y desarrollarse, tampoco se le exige competir al máximo nivel, el problema termina reflejándose año tras año en la Selección. Sigue haciendo falta fortalecer las fuerzas básicas, dar continuidad a los procesos, buscar una competencia más exigente.

La Liguilla decidirá quién merece el título del Apertura 2026. Pero, gane quien gane, el futbol mexicano necesita, urgentemente, mejorar. Los estadios llenos, los contratos millonarios y una fase final emocionante no basta.

El verdadero crecimiento se mide en la calidad del juego, en la formación y exportación de futbolistas, en la capacidad, con el nivel adecuado, fuera del país. Mientras la conformidad importe más que la ambición, la Liga MX seguirá siendo un gran negocio con una deuda deportiva demasiado evidente y lamentable.