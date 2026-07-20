Ganó España; ganó el futbol

Hubo una época en la que se decía que las finales no se jugaban, se ganaban. España demostró que también pueden ganarse jugando mejor que nadie. En el estadio de Nueva Jersey, frente a la campeona del mundo, la Roja conquistó su segunda estrella con una actuación que recordó por qué el futbol sigue siendo el deporte más hermoso cuando la pelota es protagonista.

El 1-0 puede engañar. El marcador fue corto; la diferencia futbolística, enorme. España dominó desde el primer minuto con la personalidad que la ha acompañado durante todo el torneo. Argentina resistió durante más de cien minutos gracias a las intervenciones del Dibu Martínez y a un esfuerzo defensivo admirable, pero nunca encontró la manera de descifrar el juego español. Ferran Torres terminó por romper la resistencia en el minuto 106 y premió al equipo que más hizo por ganar la final.

No fue únicamente una victoria. Fue la confirmación de un modelo. Mientras muchos equipos han apostado por la fuerza, la velocidad o las transiciones, España volvió a demostrar que el balón sigue siendo el mejor argumento. Toque, movilidad, inteligencia para ocupar los espacios y una paciencia infinita para encontrar el momento exacto. Siempre hacia adelante, siempre con la pelota como aliada.

Rodri fue, una vez más, el cerebro del campeón. Después de superar una larga lesión, regresó para regalarnos un Mundial extraordinario. Controló el ritmo del encuentro, distribuyó cada balón con una serenidad admirable y confirmó por qué fue reconocido como el mejor jugador de la Copa del Mundo. Sus cifras también explican su influencia: terminó con el mayor número de pases registrado por un futbolista en una Copa del Mundo.

A su alrededor apareció un equipo lleno de talento. Dani Olmo filtró pases que constantemente rompían líneas. Lamine Yamal, aunque lejos de su versión más brillante, volvió a ser desequilibrante, capaz de atraer hasta tres marcadores y abrir espacios para sus compañeros. Nico Williams revolucionó el ataque cuando ingresó y participó en la acción decisiva. Ferran Torres escribió su nombre junto al de los grandes héroes del fútbol español con un gol que recordó al de Andrés Iniesta en Johannesburgo.

Detrás de ellos apareció otra de las grandes fortalezas: Pau Cubarsí, quien debutó en el Mundial con 19 años y fue un defensa con una seguridad absoluta. Unai Simón cerró un campeonato extraordinario, el guardameta español sólo recibió un gol en todo el campeonato, una cifra histórica que resume el equilibrio de un equipo que atacó mejor que nadie sin renunciar al orden defensivo.

Argentina intentó competir desde la intensidad física. Fue un rival incómodo, agresivo por momentos y dispuesto a cortar el ritmo español. Lo consiguió durante varios minutos, pero jamás encontró la fórmula para tener el control del partido.

Lionel Messi, protagonista de tantos juegos históricos, prácticamente desapareció de la final. España entendió que el camino hacia el título estaba en reducir sus espacios y aislarlo del juego colectivo argentino. Lo consiguió con una disciplina táctica impecable. La selección defensora nunca logró imponer sus condiciones y terminó cediendo ante una maquinaria perfecta.

Gran parte del mérito es de Luis de la Fuente. Su trabajo no comenzó con esta generación, es el resultado de muchos años formando futbolistas desde las categorías inferiores. Campeón con las selecciones Sub-19, Sub-21, campeón de Europa y ahora campeón del mundo. Pocos entrenadores representan mejor la continuidad de una idea.

También merece reconocimiento el trabajo estructural del futbol español. La Federación apostó durante años por un modelo de formación que hoy vuelve a recoger frutos. Los clubes, especialmente el Barcelona, aportaron una base importante de jugadores acostumbrados a convivir con la posesión, la presión alta y el juego asociativo. No se trata de casualidad; es consecuencia de un proyecto sostenido durante dos décadas.

España llegó al Mundial como una de las favoritas y terminó confirmándolo sobre el terreno de juego. Nadie le regaló nada. Eliminó rivales de máximo nivel, dominó prácticamente todos sus partidos y levantó el trofeo siendo el equipo que mejor futbol practicó de principio a fin.

Las estadísticas hablarán del gol de Ferran Torres, del Balón de Oro para Rodri y de una defensa casi impenetrable. Pero el verdadero legado de este campeonato será otro: la demostración de que, incluso en una época obsesionada con el resultado, todavía existe espacio para la belleza. Y cuando un equipo juega con esa convicción, no solamente gana un Mundial.

También gana el futbol.