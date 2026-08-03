Entre rumores, protestas y poder

Señoras y señores, ayer me preguntaba ¿Vinicius necesita al Arsenal o el Arsenal necesita a Vinicius?

En Inglaterra hay opiniones divididas:

Quienes defienden la operación creen que el Arsenal ha llegado a un tope competitivo. Lo ven como un equipo que domina el balón, seguro, pero que le falta el jugador que sea capaz de cambiar un partido y marque una diferencia. Ese sería, para ellos, Vinicius Jr.

El brasileño es capaz de desequilibrar un encuentro por su velocidad, ataque y, sobre todo, su experiencia en Champions.

El Arsenal necesita un extremo izquierdo de excelencia y Vinicius podría ser quien llevará al Arsenal a conquistar la Orejona.

Por otro lado, la Premier League es altamente exigente. El sistema de Arteta exige que todos presionen, retrocedan y defiendan. No existen privilegios, ni siquiera para las estrellas.

Vinicius ha brillado en el Real Madrid con una estructura que le permite poco desgaste para ser contundente en ataque. En el Arsenal tendría que asumir responsabilidades defensivas constantes, jugar con un calendario mucho más exigente y enfrentarse, cada semana, a un futbol más físico e intenso que el español.

En el Real Madrid, Vinicius ya es protagonista de un proyecto ganador y pelea cada temporada por la Champions. Cambiarse al Arsenal implicaría renunciar al club más exitoso de Europa para convertirse en el líder de un equipo que todavía persigue ganar su primera Champions.

Al final, lo crucial sería saber quién va a ceder, es decir, ¿el proyecto de Arteta para recibir a una estrella o la estrella para adaptarse al futbol inglés?

Fuertes rumores apuntan a que Vinicius se quedará en el Real Madrid, para Vinicius el cambio representaría dar un paso atrás. En estos días su destino se va a definir.

Hablando del futbol mexicano, el escándalo sigue. Hace unos días, jugadores de Cancún FC y Leones Negros se mezclaron para la fotografía oficial, se abrazaron y se cubrieron la boca. No hubo pancartas, sólo un gesto que transmitió un mensaje exigiendo justicia: el regreso del ascenso y descenso.

También se han manifestado Mineros, Correcaminos, Morelia, mientras la FMF advirtió que podría sancionar este tipo de actitudes en la cancha.

Lo preocupante es que la inconformidad se ha extendido a otros clubes, lo que demuestra que el descontento es mucho más amplio que el de sólo los equipos que originalmente demandaron a la FMF y a la Liga MX.

¿A qué le tiene miedo la Liga MX? Si los clubes grandes son mejores, si tienen más dinero y plantillas más fuertes ¿por qué temen volver a competir con el descenso? Es un torneo que protege intereses.

Siguiendo con México, el Cruz Azul recibió al debutante Atlante. El pronóstico era la victoria celeste. Sin embargo, el resultado fue 3-2 en contra de la Máquina.

A pesar de que el Cruz Azul mostró debilidad en su defensa, sigue siendo uno de los planteles más completos de la liga.

Bajo el mando del Piojo Herrera, el Atlante mostró personalidad, seguridad y claridad en sus jugadas. Hay que recordar que su plantilla no es de las más costosas, tampoco tiene grandes figuras. Más que un triunfo, Atlante ganó credibilidad.

El regreso de Atlante representa un aire nuevo en la liga, compitiendo por mérito propio. Su victoria, en las primeras jornadas, confirma que el futbol mexicano sale ganando cuando los clubes juegan porque se lo ganaron en la cancha, y no por el tamaño de su presupuesto e influencias.

Para terminar, la noticia que ha acaparado todos los diarios deportivos mundiales dio más de qué hablar.

Hace unos días, Infantino tuvo que retirar su proyecto para abrir a inversionistas privados una parte del negocio comercial del Mundial, tras la oposición frontal de la UEFA, la Concacaf y varias federaciones nacionales. La iniciativa provocó una de las mayores crisis políticas de su gestión y dejó en evidencia una pérdida de confianza en su liderazgo.

Sumado a esto, la demanda de Michel Platini llega en el peor momento, fortaleciendo la percepción de que Infantino gobierna rodeado de conflictos permanentes.

Hay algo que ya está siendo costumbre, cada vez que la FIFA ocupa las portadas, jamás es por algo que beneficie al futbol. Es por conflictos institucionales, disputas judiciales, o enfrentamientos políticos.