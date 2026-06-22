Entre favoritos y revelaciones

Señoras y señores, han transcurrido apenas once días de competencia y la Copa del Mundo no ha dejado de sorprender. La fase de grupos ha entregado de todo: goleadas, récords históricos, resultados inesperados y el surgimiento de una nueva generación de futbolistas llamada a marcar una época.

México ha cumplido. El conjunto dirigido por Javier Aguirre aseguró su boleto anticipado a la siguiente ronda con dos victorias en sus primeros compromisos, mostrando eficacia y un futbol regular. Todavía falta el partido contra República Checa, quien se juega su última oportunidad. Aunque hay aspectos por corregir, han hecho lo más importante: sumar puntos y llegar a dieciseisavos con margen para seguir creciendo.

El rival de México para la siguiente ronda podría ser Escocia, Uruguay o Cabo Verde. Tres selecciones con perfiles muy distintos que representan desafíos completamente diferentes para el equipo de Aguirre. Uruguay es, quizá, el contrincante más exigente por su tradición mundialista, la calidad de su plantel, la jerarquía de sus futbolistas y la experiencia de un técnico de élite como Marcelo Bielsa. Sin embargo, su desempeño en la fase de grupos ha dejado algunas dudas. México deberá tener presente una de las lecciones de este Mundial: los nombres pesan cada vez menos y el rendimiento dentro de la cancha pesa cada vez más. En un torneo lleno de sorpresas, subestimar a cualquier adversario puede resultar fatal, más siendo africano.

Las selecciones favoritas continúan imponiendo condiciones. Alemania aseguró su clasificación al vencer a Curazao y Costa de Marfil, confirmando la solidez de un proyecto que combina experiencia y juventud. Los Países Bajos han mostrado la jerarquía y el orden que los convierte en un candidato permanente.

España disipó las dudas surgidas tras su debut al jugar con autoridad y golear 4-0 a Arabia Saudita. Con una plantilla profunda y el talento de figuras como Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Oyarzabal, vuelve a colocarse entre las principales aspirantes al título. España suma una racha de 33 partidos sin perder, una muestra de la estabilidad y el nivel competitivo que ha mantenido durante los últimos meses.

El crecimiento de Japón no es casualidad. Tras empatar con Países Bajos y golear 4-0 a Túnez, la selección asiática se ha mostrado como uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos. Tiene orden táctico, intensidad y velocidad. Hace tiempo dejó de ser una selección sorpresa, hoy es un rival que cualquiera preferiría evitar.

No hay que subestimar a los equipos africanos. Ayer Cabo Verde nos sorprendió al rescatar un empate 2-2 ante Uruguay y sumar un valioso punto que mantiene vivo su sueño de avanzar. Con una plantilla sin grandes estrellas y una población de poco más de medio millón de habitantes, seguirá creciendo.

Uno de los fenómenos más llamativos de este Mundial ha sido el protagonismo de los porteros veteranos africanos. A sus 40 años, Vozinha se ha convertido en una de las grandes figuras del torneo y fue determinante para que Cabo Verde consiguiera un histórico empate ante España. Por su parte, Eloy Room, de 37 años, ha sido fundamental para que Curazao se mantenga competitivo ante rivales de mayor jerarquía y fue pieza clave en el empate sin goles ante Ecuador, resultado que frenó a una selección que llegaba con una larga racha positiva.

En una Copa del Mundo marcada por el surgimiento de jóvenes talentos, varios de los héroes, bajo el marco, pertenecen a una generación que se resiste a ceder el protagonismo. Su liderazgo, lectura del juego y capacidad para responder en momentos decisivos confirman que, para un portero, los años suelen ser una ventaja más que una limitación.

La Copa del Mundo entra en su fase más exigente en los cuartos de final. Es ahí donde surgen las grandes potencias y las estrellas asumen el protagonismo en encuentros decisivos.