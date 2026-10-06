Apareció en días pasados el (ex)presidente López Obrador para presentar su libro Pueblo, refiriendo que, desde su imaginario, hay gente que aún sigue molestándose por escuchar esa palabra y que, “por el bien de todos, primero los pobres”.

Me parece que llega ya al cinismo que se atreva a hablar de pueblo y de pobres, considerando las desastrosas cifras que dejó su administración y que quizás valdría la pena recordar, si es que le pudiera comenzar a fallar la memoria.

En materia económica: catástrofe. Retrocesos y gastos en caprichos.

Dejó el peor crecimiento económico en 40 años, apenas 0.9% de crecimiento anual. El ingreso por persona retrocedió al que se tenía en 2014, según el FMI.

Pemex pierde todos los días 428 millones de pesos. Dos Bocas cuesta 158 millones de pesos diarios. El Tren Maya nos cuesta 136 millones de pesos diarios. La cancelación del aeropuerto de Texcoco nos sigue costando 205 millones de pesos diarios. El fraude de Segalmex, 6 millones de pesos diarios.

En salud, un manejo lamentable que costó y seguirá costando cientos de miles de vidas.

Según cifras del Inegi, en 2018 16.2% de la población no tenía acceso a servicios de salud. Para 2022, la cifra estaba en más del doble, siendo que ahora 39.1% de los mexicanos se encuentran en esa situación.

Diariamente, 603 niños entran en desnutrición crónica. Tras el mal manejo de la pandemia de covid, la expectativa de vida de los mexicanos se redujo cuatro años. Durante la pandemia, moría en promedio un mexicano por minuto.

En seguridad, con los abrazos no balazos, el país entregado y bajo el dominio del crimen organizado.

Un mexicano es asesinado o desaparecido cada cuatro minutos, 98 al día. Se cometen cuatro delitos por minuto. Una mujer es violada cada media hora. Seis mujeres son asesinadas diario, dos solamente por ser mujeres. 30 mujeres cada hora son violentadas por su pareja. Una niña o niño son abusados sexualmente en la escuela cada día. Siete niños desaparecen a diario. Cada minuto y medio, los servicios de emergencia reciben una llamada por una mujer siendo víctima de algún delito.

En corrupción no sólo no fueron iguales, superaron con creces cualquier otra administración: Segalmex, el huachicol fiscal, hijos millonarios, alcaldes detenidos, gobernadores en investigación por delincuencia organizada.

Y así, incontables escándalos de enriquecimientos ilícitos.

Éste, señor López Obrador, es el Pueblo que usted dejó.