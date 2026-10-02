El éxodo de la violencia fractura la gobernabilidad y el futuro electoral

La reciente revelación de que el desplazamiento forzado interno (DFI) en México afecta a 1.6 millones de personas abre una grieta profunda en la narrativa de seguridad nacional. La medición oficial del Inegi, en sintonía con los reportes del Programa de Desplazamiento Forzado de la IBERO, confirma una realidad inocultable: más de medio millón de hogares han sido fracturados por la violencia del crimen organizado entre 2020 y 2025. Este fenómeno, lejos de ser un daño colateral de la delincuencia común, representa una crisis humanitaria que redibuja la geografía social del país y amenaza con dinamitar los cimientos del Estado de derecho.

Para dimensionar este conflicto social, basta con contrastar los datos locales con los estándares internacionales. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reporta que en toda América Latina existen cerca de 9.5 millones de desplazados internos. Esto significa que el éxodo provocado por los cárteles en México equivale a más de 16% de toda la crisis de desplazamiento del continente, equiparándose en magnitud a naciones azotadas por conflictos armados históricos como Colombia. El narcotráfico ya no opera únicamente bajo la lógica del tráfico de sustancias; hoy actúa como una fuerza de ocupación que ejerce control territorial, impone regímenes fiscales paralelos mediante la extorsión y desaloja comunidades enteras para apoderarse de tierras agrícolas, mineras y rutas estratégicas.

Las implicaciones de este vaciado demográfico son multisectoriales y tocan de forma alarmante la gobernabilidad a corto plazo. El impacto más inmediato e irreversible se perfila sobre los procesos democráticos, de cara a las próximas elecciones intermedias. Con 93.3% de los hogares desplazados concentrados en 662 municipios críticos —en estados como Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Chihuahua y Morelos—, el mapa electoral se encuentra bajo asedio. El desplazamiento forzado masivo distorsiona los padrones electorales locales, inhabilitando a miles de ciudadanos para ejercer su derecho al voto en sus distritos de origen.

Más allá de la logística del sufragio, la ausencia del Estado en estas zonas expulsa a los votantes legítimos y deja la estructura comunitaria a merced de la imposición de candidaturas por parte de las organizaciones criminales. Un municipio vacío o controlado por el miedo no puede albergar campañas libres, instalar casillas seguras ni garantizar la integridad de los funcionarios de casilla. Las elecciones intermedias corren el riesgo de convertirse en un termómetro de la influencia territorial del narcotráfico en lugar de un ejercicio de representación ciudadana.

A la par de la crisis política, el costo socioeconómico es devastador. El despojo de tierras ejidales y productivas paraliza las economías regionales, interrumpe las cadenas de suministro y encarece la canasta básica. Miles de familias desplazadas pasan de la productividad agrícola o comercial a la total dependencia económica en las periferias urbanas de las grandes ciudades o en los albergues fronterizos, donde ACNUR y organizaciones civiles operan al límite de sus capacidades.

La parálisis legislativa agrava el escenario. México carece aún de una Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno aprobada y presupuestada a nivel federal. Sin un marco legal coordinado, el Estado responde con paliativos de seguridad pública y no con una estrategia integral de derechos humanos, restitución de propiedad y protección civil. El contraste de datos nos obliga a mirar de frente una realidad incómoda: el desplazamiento forzado ya no es un síntoma silencioso, sino la evidencia de un conflicto estructural que condiciona la economía, altera la demografía y pone en jaque la soberanía de las urnas.