¿Se puede organizar una elección nacional con un Consejo General del Instituto Nacional Electoral incompleto, con sólo 10 de sus 11 integrantes con derecho a voto? La respuesta de jure, en sentido legal estricto, es que sí. La normatividad electoral señala que “los consejeros electorales nombrarán, de entre ellos mismos, a quien deba sustituirlo provisionalmente”.

Una pregunta análoga es: ¿se puede organizar una elección cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral sólo tiene a cinco de sus siete integrantes? Otra vez la respuesta de jure es afirmativa. De hecho, la elección presidencial de 2024 fue calificada por una Sala Superior que sólo contaba con seis integrantes.

Sin embargo, la pregunta de fondo es más sustantiva y difícil de responder. ¿Qué tan confiable es una elección nacional cuando los cuerpos colegiados del INE y del Tribunal Electoral están incompletos?

La renuncia de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, evidencia diversas fallas medulares. El vicio de origen en su designación de 2023 —su cercanía con el partido gobernante ponía en duda su independencia e imparcialidad—, fue seguido de agravantes adicionales por su mal desempeño durante más de tres años.

Como sabemos, más allá de los posibles actos de corrupción evidenciados en las últimas semanas, como consejera presidenta, Taddei también designó de manera unilateral a numerosos directores ejecutivos del INE y participó en las designaciones de consejeros electorales locales de las entidades. A su vez, como integrantes de la Junta General Ejecutiva, las personas nombradas por Taddei pudieron realizar designaciones en el Servicio Profesional Electoral.Es por ello que, a decir de los expresidentes del IFE e INE: esta crisis ha tocado al instituto “en el centro de su función y de su razón de ser: la credibilidad y la confianza.”

Aún está por verse qué tan profundo y grave ha sido el daño infligido por Taddei a una institución que, por más de tres décadas, había hecho costosos esfuerzos para ganar credibilidad y confianza. Sin embargo, es posible anticipar que este daño superará con creces el valor monetario del quebranto y las corruptelas. De ahí la urgencia por recuperar a la brevedad posible esta credibilidad perdida. La legitimidad y la legalidad de los procesos electorales que están en marcha dependen de ello.

¿Quiere decir esto que todo está perdido? Por supuesto que no. Por fortuna, el INE cuenta con una estructura descentralizada que le ha permitido organizar procesos electorales a través de 300 juntas distritales.

Hasta el momento, la confiabilidad del padrón electoral, de la lista nominal y de las credenciales para votar parece no estar en duda. Por fortuna, esperamos que el padrón electoral y la lista nominal sigan siendo tan confiables como hasta ahora. Por fortuna, los votos ciudadanos seguirán siendo contados por un nutrido grupo de vecinos que dedican un día a fungir como funcionarios de mesa directiva de casilla.

Pero si la presidencia y los demás integrantes del Consejo General del INE —o la Sala Superior del Tribunal— no cuentan con el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas, será mucho más difícil que el resto del entramado electoral recupere o genere confianza.

Tras la reñida elección presidencial de 2006, en las que un candidato perdedor descalificó injustificadamente la confiabilidad de las casillas y de las actas de escrutinio y cómputo, la confianza en el IFE resultó lastimada por varios años. Tras las elecciones de 2018 y 2024, la confianza en el INE se recuperó notablemente. Por paradójico que resulte, quienes criticaron al IFE o al INE cuando perdieron elecciones, han insistido en seguir vulnerando al instituto desde que llegaron al poder.

Si el gobierno insiste en volver a designar a la presidencia del Consejo General del INE a una persona cercana al partido en el gobierno, o bien una persona que no cuente con el consenso de las fuerzas políticas: ¿qué diferencia hay entre un Consejo General dominado por simpatizantes del oficialismo y simplemente regresar a los tiempos en que la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones?