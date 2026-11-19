La exigencia a los diputados de nombrar ya una presidenta del INE por consenso provino ayer de sus cuatro expresidentes: José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova.

Horas más tarde, como Morena prefiere un árbitro mocho, antes que un acuerdo, el PAN denunció ante el TEPJF a la Jucopo, por no emitir la convocatoria.

El jefe de la mayoría, Ricardo Monreal, argumentó que el INE funciona bien con 10 consejeros y que es mejor dejarlo así que nombrar una presidenta descalificada por la oposición.

¿Por qué siendo tan experimentado renuncia a construir un consenso? ¿Tiene menos margen para ejercer su liderazgo que Mario Delgado en 2020, cuando se logró un relevo avalado por todos?

El secreto del éxito del entonces coordinador de Morena fueron los nombres que llevó a la Jucopo para integrar el Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a ocupar cuatro vacantes del INE: Diego Valadés, Silvia Elena Giorguli y Blanca Heredia.

“¿Cómo les quedó el ojo?”, preguntó Mario Delgado a los coordinadores de la oposición que de inmediato avalaron los destacados perfiles. Lo mismo pasó con los enviados por el Inai: Ana Laura Magaloni y José Roldán Xopa. Y la CNDH: Sara Lovera y a John Ackerman.

Sin presiones externas, los evaluadores integraron cuatro quintetas con los mejores resultados en trayectoria, ensayo y entrevista.

Al construir el acuerdo en la Jucopo, Mario Delgado vetó a un prospecto que, dijo, era muy afín a la oposición. Y al abrir sus cartas, incluyó a la candidata que Ackerman había defendido en el Comité Técnico.

Todos los finalistas se reunieron con los entonces coordinadores del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; PRI, René Juárez (+); del PRD, Vero Juárez, y de MC, Tonatiuh Bravo.

De aquella evaluación técnica y negociación política que el actual titular de la SEP tejió hace seis años surgieron los consejeros Carla Humphrey, Martín Faz, Uuc-Kib Espadas y Norma de la Cruz.

Fue un consenso sustentado en conocimiento, capacidad, competencia y confianza de todas las fuerzas políticas, los cuatro criterios que ayer pidieron atender los expresidentes del INE a los diputados.

¿Y quién fue la persona promovida por el único evaluador partidista de aquel Comité Técnico? Sí, la protegida por el morenista Ackerman fue Norma de la Cruz, aliada de Guadalupe Taddei.

SIN CONSENSO NO HAY CREDIBILIDAD

Ése fue el mensaje que reiteraron ayer Woldenberg, Ugalde —vía Zoom, pues se encuentra en la Universidad de Harvard como investigador visitante—, Valdés y Córdova en la conferencia de prensa.

“El diálogo y el acuerdo son, en estas circunstancias, más importantes que nunca para recuperar la credibilidad de una institución tan seriamente vulnerada. Por eso, son necesarias una serie de medidas de consenso, que incluyen una reconformación del propio Consejo General”, expusieron los expresidentes del IFE/INE y otros 16 exconsejeros en el pronunciamiento.

En San Lázaro, el jefe de los diputados del PAN, Elías Lixa cuestionó: “¿Es mucho pedir que exista una persona honorable al frente del árbitro electoral? (…) Morena quiso controlarlo todo con Taddei y nos metió en esta crisis y no se va a solucionar dándole espalda a las leyes y a la Constitución”.

MÁS TRABAJO PARA EL TRIBUNAL

El juicio de protección de derechos políticos interpuesto por los panistas, para garantizar una presidencia del INE, llegará al Tribunal Electoral.

Ayer, a propuesta del magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz, el pleno de la Sala Superior validó que la agrupación Que siga la Democracia incurrió en irregularidades en filiaciones y finanzas que deben ser sancionadas por el INE. Y, aunque su dirigente Edgar Garza —alguna vez aliado a Morena y promotor de la ratificación de mandato de López Obrador— insiste en que le resuelvan el juicio contra los consejeros que le negaron el registro, sabe que esto no es viable y se fue a refugiar al PT.

“Integrándonos a la familia del trabajo vamos a dar una gran sorpresa, un gran mensaje, en el proceso de 2027”, anunció hoy en el Senado.

Cosa juzgada, pues.