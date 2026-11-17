Para sacudirse la responsabilidad de Morena en el daño que Guadalupe Taddei le hizo al INE, el gobierno forzó una investigación sobre el pasado que terminó lastimando a la Auditoría Superior de la Federación. Porque la intervención de la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, en la ofensiva contra Lorenzo Córdova y antecesores le impuso agenda a la ASF, de Aureliano Hernández Palacios.

Fue una violación a la autonomía del INE por parte del ente gubernamental y una usurpación de funciones del auditor que los diputados designaron, con el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esa intromisión empoderó a la Secretaría Anticorrupción que previamente se había negado a colaborar con la ASF, ahora con el encargo de seguir un guion de propagada política.

Pero la realidad obliga a poner la lupa en las compras de Taddei, los consejeros que se beneficiaron de su maxipoder y la ceguera del Órgano Interno de Control, a cargo de Víctor Hugo Carvente Contreras.

Lo dicho este 13 de noviembre en el INE sobre el retraso de 72 días del acuerdo para los documentos electorales 2027 es otra evidencia de cómo operó la expresidenta para evitar licitaciones y adjudicar contratos a su antojo.

Presentado el 3 de septiembre, el proyecto fue bateado por Taddei con el pretexto de una revisión técnica. La apoyaron la actual presidenta provisional, Blanca Cruz, Arturo Chávez, Norma de la Cruz, Frida Gómez, Uuc-kib Espadas y Arturo Montaño. Enfatizando que el manejo de proveedores está bajo investigación, el consejero Martín Faz sostuvo que es obligado “examinar si estamos ante una simple deficiencia de planeación o un patrón deliberado”.

Carla Humphrey reseñó que entonces “Taddei sostuvo falazmente, como en tantas otras cuestiones, que el universo documental no podía darse por cerrado”. Es pertinente el término utilizado por la consejera porque con la sonorense hubo falsos argumentos y manipulación desde 2023 con la compra de chalecos y celulares para capacitadores.

Larga lista de falacias que la ASF debe indagar: las abortadas boletas sin doblez y los observadores con militancia; ascensos de asesores de los consejeros Montaño, De la Cruz y Espadas; el cambio de la imagen gráfica, designaciones en la Junta General Ejecutiva e injustificados despidos.

TOCAMOS BASE con Andrea Chávez, precandidata de Morena a la alcaldía de Cd. Juárez, para comentarle acerca de la versión de que mandó reventadores al evento dominical de Cruz Pérez Cuéllar, aspirante de la 4T al gobierno de Chihuahua. “Nos quieren dividir con mentiras y falsas acusaciones. Ni conozco a esas personas. Mi equipo y yo nos encontrábamos recorriendo casa por casa una colonia en el suroriente de Ciudad Juárez”, respondió la senadora.

Le preguntamos si la veremos compartir campaña con Pérez Cruz. “No lo hemos platicado”, dijo.

Quienes miden la intención de voto para el relevo de la gobernadora Maru Campos saben que entre el exalcalde morenista juarense y el exalcalde de Chihuahua, Marco Bonilla (PAN), hay empate técnico.

Un voto cruzado a favor de la senadora y en contra del expanista Pérez Cruz podría ser fatal. Consentida de AMLO y del equipo político del senador Adán Augusto López, Andrea Chávez deberá cuidar que la estructura guinda no le cobre el desdén y la distancia hacia su operador juarense.

DEFIENDEN A LORENZO

Destacados intelectuales y académicos hacen un respetuoso llamado a la Presidenta de la República a detener las descalificaciones que menoscaban al INE. “Expresamos nuestro apoyo a Lorenzo Córdova Vianello y reivindicamos su derecho a participar en el debate público sin intimidaciones”, piden.

Entre los 893 firmantes están Roger Bartra, Julia Carabias, los exconsejeros del INE José Woldeberg, Leonardo Valdés Zurita, Jacqueline Peschard, Ciro Murayama, Alejandra Latapí, María Marván, Mauricio Merino, Jaime Rivera, Claudia Zavala, Santiago Creel y el exministro Javier Laynez.

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PD: A partir de ahora nos encontramos aquí martes, jueves y sábado. Gracias por la confianza y el privilegio, Olegario Vázquez Aldir, Ernesto Rivera, Pascal Beltrán del Río, Ignacio Anaya, Fabi Guarneros, Mario Pintos y Lorena Rivera.