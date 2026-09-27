Una oportunidad para fortalecer la participación política de las mujeres

Por Patricia Avendaño Durán*

El inicio de un proceso electoral en la Ciudad de México representa no sólo la organización de una elección, sino una oportunidad para evaluar avances, identificar desafíos y fortalecer los derechos político-electorales. En este contexto, la participación política de las mujeres ocupa un lugar prioritario, frente al reto de consolidar una democracia paritaria, incluyente y libre de violencia.

La incorporación del principio de paridad en la Ciudad de México ha incrementado la presencia de las mujeres en los espacios de representación y toma de decisiones. Los resultados del proceso electoral 2023-2024 muestran este avance: de las 66 diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, 38 fueron ocupadas por mujeres y 28 por hombres, cerca de 57.5% de participación femenina. En las 16 alcaldías se alcanzó una distribución paritaria, con ocho mujeres y ocho hombres electos; mientras que de las 204 concejalías, 114 correspondieron a mujeres y 90 a hombres, 55.88 por ciento.

Estas cifras muestran que la paridad ha dejado de ser una aspiración normativa para convertirse en una realidad. Sin embargo, la representación equilibrada es apenas un punto partida. El reto es garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades para contender, realizar campañas, acceder a recursos, tomar decisiones y ejercer sus cargos en condiciones de igualdad.

Uno de los principales desafíos continúa siendo la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG). Las amenazas, descalificaciones, campañas de desprestigio y otras conductas pueden limitar su participación o afectar el ejercicio de sus cargos. Frente a ello, la capacitación, sensibilización, difusión y acompañamiento institucional son herramientas indispensables.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México cuenta con instrumentos especializados para identificar, prevenir y atender la violencia, entre ellos la Guía para la atención de la violencia política en razón de género en ejercicio del cargo y el Protocolo para la atención de la violencia política de género y violencia política contra las mujeres en razón de género. Asimismo, la capacitación brinda a las mujeres en cargos de representación herramientas para identificar y enfrentar situaciones de violencia.

Hablar de participación política de las mujeres también implica reconocer su diversidad. Las mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad, jóvenes y pertenecientes a la diversidad sexual y de género pueden enfrentar barreras adicionales. Una democracia incluyente debe atender las formas de discriminación que pueden limitar su acceso y permanencia en los espacios de decisión.

De cara al próximo proceso electoral, el reto es fortalecer las acciones de prevención, capacitación, acompañamiento e innovación institucional para garantizar que las mujeres participen en igualdad de condiciones y libres de violencia. La democracia paritaria no termina con una representación equilibrada: requiere transformar prácticas, eliminar estereotipos y asegurar que las mujeres puedan participar, competir, decidir y ejercer cargos públicos sin limitaciones.

Fortalecer la participación política de las mujeres significa fortalecer la democracia de la Ciudad de México, porque una democracia verdaderamente igualitaria no sólo considera cuántas mujeres llegan al poder, sino que además garantiza que puedan ejercerlo plenamente, con libertad, igualdad y sin violencia.

*Experta en materia electoral.