Elecciones en EU, ¿se rompió el techo de cristal?

Por Marisol Escárcega

El mundo en el que vivimos está conformado por una serie de reglas no escritas en donde se afirma día a día el sistema patriarcal: sesgos de género, estructuras excluyentes, estereotipos sociales, culturales, políticos, etcétera, que marginan a las mujeres y nos les permiten acceder a puestos o áreas de tomas de decisión.

La política no es una excepción, por el contrario, que cada vez más mujeres lleguen a escaños en puestos de poder es una buena señal para todas.

El pasado 3 de noviembre hubo elecciones intermedias en Estados Unidos en las que las mujeres tuvieron excelentes resultados, sobre todo las del ala demócrata. De hecho, se registró una cifra récord, ya que de acuerdo con el Centro para las Mujeres y la Política Estadunidense de Rutgers, 17 mujeres (14 demócratas y tres republicanas) ocuparán gubernaturas en 2027.

Éstas son: Katie Hobbs, Sarah Huckabee Sanders, Maura Healey, Kathy Hochul, Tina Kotek y Kelly Ayotte fueron reelegidas en Arizona, Arkansas, Massachusetts, Nueva York, Oregón y Nuevo Hampshire, respectivamente.

En estados como Texas (Gina Hinojosa), Nuevo México (Deb Haaland), Maine (Hannah Pingree), Michigan (Jocelyn Benson) y Rhode Island (Helena Foulkes) eligieron a gobernadoras, sin embargo, en Georgia (Keisha Lance Bottoms), Minnesota (Amy Klobuchar), Ohio (Amy Acton) y Tennessee (Marsha Blackburn) eligieron por primera vez a una mujer como gobernadora.

Van algunos ejemplos a destacar: Gina Hinojosa está haciendo historia, ya que es hija de una migrante mexicana y es la primera mujer latina elegida como gobernadora de Texas. Luego de 30 años, este estado tendrá un gobierno demócrata.

Keisha Lance Bottoms (Georgia) será la primera mujer afroamericana que encabece el gobierno de un estado en la historia de EU.

Deb Haaland (Nuevo México) será la primera mujer indígena en gobernar un estado en EU. Pertenece al Pueblo de Laguna, una comunidad indígena de nativos americanos. Es la de mayor trayectoria política.

Si bien ya estos datos son extraordinarios, debemos subrayar que desde 1925 a la fecha sólo 53 mujeres han sido gobernadoras en EU. Nellie Tayloe Ross, en Wyoming, y Miriam ‘Ma’ Ferguson, en Texas, fueron las primeras. Por otra parte, además de las gobernadoras, al menos 155 mujeres ocuparán otro tipo de cargos estatales, así como en la Cámara de Representantes y en el Senado.

Por ejemplo, Aber Kawas será la primera mujer musulmana que estará en el Senado de Nueva York. Es hija de refugiados palestinos.

Nithya Raman, electa como alcaldesa de Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, es la primera mujer originaria de Asia (India).

Alexandria Ocasio-Cortez o AOC, como es conocida, fue la congresista más joven en ser elegida a los 28 años en 2018. El martes pasado fue reelegida por el Distrito 14 de NY. Es defensora de los servicios de salud universales y del medio ambiente.

Ilhan Omar, reelegida como congresista por Minnesota, es refugiada somalí. El Departamento de Justicia de EU la investiga, el objetivo es retirarle la nacionalidad estadunidense.

Rashida Tlaib consiguió su quinto mandato en el 12vo distrito de Michigan. Es palestina-estadunidense.

Como vemos, el mapa político en Estados Unidos se ha renovado, resignificado, diría yo. Que los demócratas hayan arrasado en las pasadas elecciones es una buena señal, pero que quienes hayan llegado a esos escaños sean mujeres importa y mucho, porque decenas provienen de comunidades históricamente excluidas que necesitan atención inmediata.

Si bien se ve el avance de las mujeres en puestos de decisión y en donde pueden incidir, vigilaremos que sus victorias sí se traduzcan en derechos y justicia para todas.