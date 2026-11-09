La República de las Letras / 9 de noviembre de 2026

Como homenaje en memoria de Humberto Musacchio (1943-2026), cuya partida física deja un vacío irreparable en el ámbito del ensayo y el periodismo, publicamos los textos que constituyen su columna póstuma, donde se encuentran la perspicacia, el estilo inconfundible y la lucidez que siempre caracterizaron su trabajo. Respetamos la versión final que el autor dejó lista antes de su deceso.

TABLADA, PROFETA A MEDIAS

En 1906, en El Imparcial, José Juan Tablada escribió “con todo entusiasmo de tres artistas tapatíos: Enciso, Ponce de León y Montenegro”. Para 1913 ya consideraba a Ponce como “el más genial caricaturista mexicano”, lo que es más que dudoso; a Enciso lo calificó como “el más personal de nuestros paisajistas”, aunque lo cierto es nunca llegó a contar con un estilo identificable, y a Montenegro lo etiquetó como “un exquisito pintor de la mujer”, lo que es verdad, pero fue mucho más que eso. Por supuesto, a otros talentos de esa época les dedica calificativos hiperbólicos. A Ramos Martínez lo define como “el artista más inteligente y más genial”, y pide “que lo digan los artistas mexicanos que lo son deveras, el maestro Germán Gedovius, el noble y vigoroso escultor Arnulfo Domínguez, y Diego Ribero (sic) y Francisco de la Torre, y Gómez el dibujante y el grabador Valadez”. Lo cierto es que hoy nadie se acuerda de Francisco de la Torre y mucho menos de “Gómez el dibujante” o del “grabador Valadez”. Germán Gedovius es un pintor talentoso, pero al que le pesó demasiado la academia. Académico también, pero de talento sobrado, es Arnulfo Domínguez, el escultor de La Douleur (El dolor), que cubre la tumba de Julio Ruelas en el cementerio de Montparnasse, o Après une grève (Después de una huelga), que está en el Munal. Y fuera de discusión, queda “Diego Ribero”, en realidad Diego Rivera, quien fue capaz de abrir más de un camino al arte nuevo.

MÁS DEL SNII

Salvador Venegas, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey en el área de Computación, se enfrenta de nuevo a la incertidumbre. “Ya ni sé cuántos amparos fueron”, dice sobre los esfuerzos que realizó el sexenio pasado para seguir siendo miembro del SNII. “En la práctica ya no tengo el SNII. Ahora soy ciudadano de segunda, porque existen unas leyes para unos y otras para otros. Qué delito cometimos. Si darles hogar y comida a nuestras familias es un delito, me declaro culpable”, expresa el doctor que se formó en el Tec con una beca y realizó posgrados también becado en las universidades de Oxford y Harvard. “Para mí habría sido muy sencillo irme del país, pero regresé a México”, dice el investigador, quien se siente traicionado por parte del Estado y ahora contempla otras fuentes de ingreso. La medida en que universidades como la Iberoamericana, el ITAM o el Tec de Monterrey absorban los pagos de los estímulos a sus investigadores fue aplaudida por usuarios de redes sociales. Pero la realidad es que el universo de escuelas privadas es mucho más grande y diverso que esos ejemplos con instituciones grandes donde los recursos también son limitados.

LA ETERNIDAD DE NUESTROS MUERTOS

La editorial Grano de Sal y la Universidad Iberoamericana Puebla presentan La eternidad de nuestros muertos. Crónicas de la Comisión de la Verdad en México, del periodista y escritor Gerardo Antonio Martínez, el próximo jueves 5 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Casa Refugio de la Memoria, ubicada en Citlaltépetl 25, colonia Hipódromo Condesa, Ciudad de México. En la conversación participarán Elisa de Gortari, Camilo Vicente Ovalle y el autor, con Halina Gutiérrez Mariscal como moderadora. La eternidad de nuestros muertos es un libro que reconstruye, mediante crónicas periodísticas, momentos decisivos del trabajo de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEH), creada en 2021 para investigar las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado mexicano entre 1965 y 1990. A partir de su experiencia como investigador del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, Gerardo Antonio Martínez ofrece una mirada crítica a los esfuerzos por recuperar archivos gubernamentales, reunir testimonios de víctimas y esclarecer episodios de la llamada Guerra Sucia. Sus crónicas abordan tanto los avances de la investigación como las tensiones institucionales, los obstáculos políticos y las dificultades para reconocer a quienes padecieron la violencia estatal.

BREVIARIO…

Por la obra En el silencio digo tu nombre, Antonio Ramos Revillas obtuvo el Premio de Novela Breve Rosario Castellanos 2026. El jurado estuvo integrado por la conocida y reconocida Socorro Venegas, a quien acompañaron Sol Ceh Moo, académica de lengua maya, y Daniel Espartaco Sánchez, a quien presentaron como escritor, traductor y periodista. @@@ La galería Wendi Norris de San Francisco, California, abrió la exposición Mundos desaparecidos y por venir, muestra que por primera vez reúne obra de la francesa Alice Rahon (1904-1987) y del austriaco Wolfgang Paalen (1905-59), quienes vivieron en México desde 1939 hasta su muerte. Esperamos que se traiga a México esa exposición. Ojalá. @@@ El pasado viernes se celebró el Día de la Médica y el Médico y una empresa privada dio a conocer que en México contamos con 2.5 galenos por cada mil habitantes, cuando el promedio de los países de la OCDE es de 3.7, lo que resulta por lo menos extraño, porque medicina es, después de derecho, la carrera con mayor número de aspirantes y de alumnos.