La República de las Letras / 8 de junio de 2026

MURIÓ TOÑO GERSHENSON TAFELOV

Entre 1966 y 1968, el chacal Díaz Ordaz refundió en la Cárcel de Lecumberri a varios grupos de izquierda. En la crujía N convivían los trotskistas que encabezaba Adolfo Gilly, el grupo de intelectuales pensantes y actuantes que dirigía Víctor Rico Galán, los universitarios del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil (MIRE) donde militaban Fabio Barbosa, Gerardo Peláez, Enrique Condés, Luis del Toro y Antonio Gershenson Tafelov, quien didácticamente explicaba fenómenos de la física que muchos no comprendíamos. Frecuentemente, en la cola para ingresar me encontraba con la madre de Toño, quien llevaba grandes canastas de alimentos a su hijo, los que éste compartía con otros huéspedes de la N. Por supuesto, las celadoras se ponían muy exigentes con cualquier cosa que se pretendiera introducir, pero la señora Gershenson sabía ser generosa y la dejaban pasar todo. Ya en los años setenta, cuando salieron de prisión, aquellos expresos políticos se dedicaron a terminar las carreras universitarias, a ejercer la docencia y otras actividades. Toño ingresó al Instituto Nacional de Energía Nuclear y participó y defendió con otros científicos a su sindicato, el SUTIN. Militante de izquierda durante toda su vida adulta, en su actividad periodística defendió las causas que consideraba justas. Fue un ejemplo de firmeza. Un abrazo solidario para su hoy viuda, Ruxi Mendieta.

SUCESOS CULTURALES 1988-2024

El incansable Eduardo Cruz Vázquez coordinó Sucesos culturales 1988-2010 (editorial Grecu, 2026), libro que reúne un buen numero de ensayos sobre lo que fue la cultura mexicana de cinco sexenios, desde la construcción salinista de todo un sistema de apoyo a los creadores e intérpretes, dotándolos de empleos, becas, oportunidades editoriales, medios de difusión y una infraestructura heredada, pero en servicio. El mediocre Ernesto Zedillo no estuvo a la altura de ese legado ni los panistas, pero al menos no echaron al olvido lo que recibieron, como lamentablemente sí lo ha hecho el morenismo, que ha tratado con un notorio e indignante desprecio todo aquello que convirtió a México en una de las cinco potencias mundiales de la cultura, según afirmaba con buenos argumentos Rafael Tovar y de Teresa. Para Leobardo Sarabia, el ciclo se cerró con la muerte de Carlos Monsiváis, ese gran animador de la producción artístico-intelectual, en 2010, cuando Enrique Peña Nieto había avanzado considerablemente en la demolición de todo lo construido en cien años, tarea que llegó López Obrador a concluir. Por supuesto, los textos incluidos en el libro tienen orientaciones diversas, pero eso lo enriquece en tanto que permite contrastar enfoques. Todo un acierto de Eduardo Cruz.

YERROS, BRONCAS Y DESENCANTO

En el ámbito cultural aumenta el número de problemas y crecen sin solución a la vista, desde las goteras mal atendidas en La Esmeralda y el Conservatorio, supuestamente renovados hace poco tiempo, hasta el desdén por nuestro patrimonio cultural, como lo muestra el caso de la Colección Gelman, pasando por la designación, como ocurrió en bibliotecas públicas, de funcionarios sin la experiencia que requiere específicamente cada puesto; el abandono de los museos, el desastre en que se encuentra el INAH, puntualmente denunciado por Eduardo Matos; el absurdo de poner el acervo de Octavio Paz en manos del DIF, más lo que se acumule esta semana.

BREVIARIO…

Este mes, nos dice Iván Restrepo, el alcalde de Roma le impondrá la Medalla de Oro al Mérito al gran Armando Colina, tras de lo cual el galerista viajará a Londres para asistir, como uno de los invitados de honor, a la inauguración en la Tate Modern de la muestra Frida: la creación de un icono. @@@ A los 82 años murió en París Alan Riding, quien fuera corresponsal en México de The New York Times y autor del libro Vecinos distantes.