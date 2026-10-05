La República de las Letras / 5 de octubre de 2026

SÁIZAR, PREMIO JUAN PABLOS

El martes 10 de noviembre, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) entregará el Premio Nacional al Mérito Editorial a Consuelo Sáizar de la Fuente, por su trabajo de más de cuatro décadas al servicio del libro y sus autores en beneficio de la cultura. La maestra en historia intelectual por la Universidad de Oxford y doctora en sociología por la Universidad de Cambridge, no sólo es una destacada figura del medio editorial, sino que es también una estudiosa del mundo de la letra impresa y sus personajes, en el que se inició en 1983 en Editorial Jus, donde fue directora general, fundó y dirigió Hoja Casa Editorial y entre 2002 y 2009 fue directora general del Fondo de Cultura Económica, donde lanzó al mercado una bella colección de obras reunidas de los grandes literatos mexicanos y contribuyó decisivamente a la apertura de las grandes y hermosas librerías del FCE. Fue también presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, donde desplegó experiencia, conocimiento y energía para obtener fondos que le permitieron surtir eficazmente el sistema de bibliotecas y continuar con su labor editorial, que le ha merecido la Orden Mérito Civil de España, la Medalla al Mérito Cultural de Colombia, la Orden Bernardo O’Higgins de Chile y el Trofeo Mont Blanc, entre otras distinciones. En suma, una premiada que da brillo al Premio Juan Pablos.

RECONOCEN A ÓSCAR MENÉNDEZ

Después de cinco años, la querida Alejandra Moreno Toscano volvió a darle presencia y actualidad a la Medalla Salvador Toscano, que esta vez se impuso a Óscar Menéndez (Ciudad de México, 1934), realizador de cintas que forman parte de la cultura y el espíritu del 68, al que el cineasta dedicó filmes como Únete pueblo y Dos de octubre, aquí México, con guión supervisado por José Revueltas. El mismo realizador hizo en 1966 la película México bárbaro, basada en el libro de John Kenneth Turner, en 1995 Rubén Jaramillo, sobre el líder campesino asesinado durante el gobierno de López Mateos; y Marcos, en torno a la gesta del EZLN, así como otros filmes que recogen hechos que han marcado momentos clave de nuestra historia reciente. La Medalla Salvador Toscano la han recibido personajes como Roberto Gavaldón, Ismael Rodríguez, Felipe Cazals, Ignacio López Tarso y Alfonso Arau. Una nómina espectacular y trascendente que se enriquece ahora con el nombre y la obra del gran Óscar Enrique Menéndez Zavala. ¡Felicidades!

BREVIARIO…

En Ensenada, Baja California, residen no pocos artistas que disfrutan del mar y la peculiar comida de esa zona. Sin embargo, la inepta gobernadora, María del Pilar Ávila, repetidamente señalada por su cercanía con individuos ligados a actividades ilegales, ahora pretende construir juzgados en los terrenos del Centro Estatal de las Artes, ante lo cual se ha elevado la protesta de la comunidad intelectual de esa bella localidad. Pero con esa gobernadora… @@@ La Secretaría de Cultura y la UNAM otorgaron a Juan Villoro el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español 2026. El jurado lo integraron Flavio González Mello, Myriam Moscona, Mónica Nepote, David Toscana y Gioconda Belli. @@@ Se constituyó en Guadalajara el Laboratorio de Artistas, Académicas e Investigadoras (Lamur), que busca conciliar ciencia, tecnología, academia, creación artística, investigación, sector cultural y actividad empresarial. Las fundadoras son Johana Plascencia y Rocío Maciel. La presentación oficial del grupo será el 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. @@@ Se presentó el libro De puño y letra: historias de boxeadores, de Alejandro Toledo, que quienes lo leyeron dicen que es una combinación de buena literatura y periodismo con el llamado arte de fistiana (del inglés fist, puño).