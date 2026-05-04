La República de las Letras / 4 de mayo de 2026

LA OBRA DE VARO, PRECEDENTE

Escribe Arturo Acuña a esta República y nos recuerda que Remedios Varo donó a México su colección de obras de su autoría. “Después de su muerte apareció en escena una sobrina que reclamó su colección de arte como parte de su herencia e inició un litigio. Para impedir que ella repartiera dinero para obtener un fallo judicial que la declarara propietaria legal y, acto seguido, se llevara la colección de arte a España, las autoridades culturales pusieron a resguardo (o escondieron, como prefieras) las obras de Varo. Las autoridades culturales del Estado ganaron el pleito con dos argumentos: a) probaron el deseo expreso de la artista de donar a México las obras que conservó en su colección privada; b) demostraron que las obras de Varo tienen declaratoria de Monumento Artístico, por lo que no pueden salir definitivamente de México (Varo es la única artista extranjera cuyas obras tienen declaratoria de Monumento Artístico). Al final, la colección pasó a manos del Instituto Nacional de Bellas Artes (actualmente se exhibe en el Museo de Arte Moderno. Me llamó la atención que su exposición tiene más visitantes que la colección Gelman)”. Con tal antecedente, dice Acuña, “resulta más desconcertante la postura contradictoria, dubitativa e incomprensible de las más altas autoridades del Estado ante la Colección Gelman. La trama que tuvo como desenlace el reconocimiento jurídico de Marcelo Zambrano como propietario de la colección Gelman incluye el catálogo completo de delitos y crímenes de las novelas de Agatha Christie”, pese a que “el Estado tiene muchos medios a su alcance para proteger el patrimonio cultural”.

MAL HÁBITO DE ESTE SEXENIO

Nos vendieron a Adolfo López Mateos como nacido en 1905 o en 1910 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, e inventado como hijo del dentista Mariano Gerardo López, quien murió en 1904, aunque le fabricaron post mortem papeles que lo dan por finado en 1915. En realidad, el padre de López Mateos fue Gonzalo de Murga, un aristócrata español avecindado por aquellos años en Guatemala, como consta en el libro Otra máscara de esperanza, de Adriana González Mateos, o en un artículo de Soledad Loaeza aparecido en 2009 y en otros textos de investigadores académicos o de periodistas. El asunto cobra relevancia hoy, cuando el gobierno federal no informa la edad ni el lugar de origen de ciertas funcionarias, como la nueva secretaria de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, de quien tampoco se aporta el año ni el lugar de nacimiento en internet y hoy está tachado donde sí aparecía. ¿Será guatemalteca como López Mateos? Los ciudadanos tenemos derecho a saber quiénes nos gobiernan.

LÍO POR PREMIO AGUASCALIENTES

En redes sociales una tal Esther Garcilesia acusa a la ganadora del Premio de Poesía Aguascalientes Claudia Sandoval de robarle a Antonio Lobo Antunes el título de su libro El orden natural de las cosas y de ser amiga de una integrante del jurado que le concedió el premio: Diana del Ángel, lo que apoya el internauta Rafael Casarrubias. Javier Acosta y Chema Espinasa, miembros del jurado, no han emitido opinión. Por su parte, Enzia Verduchi desestimó la acusación de plagio del título, porque Lobo Antunes lo tomó de la Biblia.

BREVIARIO…

Celebra cuatro décadas de vida Jorge Ruiz Dueñas y para celebrarlo, este jueves, a las 18 horas, habrá un acto en la Academia de Lengua en el que hablarán Diego Valadés, Adolfo Castañón y Silvia Molina. @@@ Informa el colega Juan Carlos Talavera, que –“si los arcanos se alinean”– el Salón de la Plástica Mexicana deja su sede de Colima 196 para irse al bellísimo edificio que fuera el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo y que hasta hoy ocupa el Cencropam, en San Ildefonso 60. @@@ Ayer se cumplieron 20 años del crimen contra los habitantes de San Mateo Atenco. Los culpables siguen impunes.