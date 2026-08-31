La República de las Letras / 31 de agosto de 2026

AUMENTA CUOTAS LA UAZ

Ángel Román Gutiérrez, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, dejó en libertad a los directores de los planteles de esa casa de estudios para “incrementar las cuotas a los alumnos”, lo que resulta contrario al mandato de la fracción IV del artículo tercero de la Constitución de la República, que dice: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. Pues sí, pero el hecho es que las universidades públicas no han dejado de cobrar a los alumnos por los más peregrinos conceptos. Las autoridades de algunas de esas casas de estudios dicen que el mandato constitucional no rige para ellas, porque son autónomas, pero lo cierto es que forman parte del Estado. También, arguyen que las partidas que reciben del presupuesto público son insuficientes, lo que es cierto, pero sólo parcialmente, porque en no pocas de esas instituciones abundan los aviadores, las burocracias voraces, el despilfarro y en no pocos casos la corrupción, mientras la mayoría del profesorado recibe una exigua paga por horas trabajadas, insuficiente para sostener una familia y adquirir los libros y otros elementos indispensables para estar al día. Sería muy útil que el asunto se sometiera al análisis de profesores y alumnos.

OBRA DE PETRONA DE LA CRUZ

Sábados y domingos de septiembre, en el Foro Alternativo del CCH (Av. Revolución 1500, Col. Guadalupe Inn), dirigida por Raúl Pérez se presentará la obra Dulces y amargos sueños, monólogo escrito y actuado por Petrona de la Cruz, mujer admirable de la etnia tzotzil, secuestrada y violada en San Cristóbal de Las Casas, madre soltera que se sobrepuso a sus desgracias y estudió teatro, a lo que ha dedicado su vida como actriz y dramaturga; fundó el centro Fomma (Fortaleza de la Mujer Maya) que ofrece talleres de alfabetización en español, clases de tzotzil y tzeltal, de costura y panadería, servicio de guardería y fomento de la creación literaria para dar a sus participantes una perspectiva de vida distinta. Doña Petrona fue diputada del Congreso de Chiapas. En Dulces y amargos sueños, su primera pieza teatral, la dramaturga narra sus desgracias como indígena, hija de un padre machista, mujer discriminada, objeto de abusos y, por sobre tantas desgracias, altísimo ejemplo de superación mediante el arte.

HOMENAJE AL MALINCHISMO

El actual gobierno de la República levantó un monumento a La Malinche, que para muchas generaciones de mexicanos es el símbolo del entreguismo al invasor. Ahora es la pintora Carmen Parra la que rinde homenaje a la mujer que representa la servidumbre ante la agresión extranjera, lo que popularmente se conoce como “malinchismo”, y todo para hacerla de comparsa del francés Christian Duverger, que escribió un libro sobre la mujer que fue esclava de Alonso Hernández Portocarrero, concubina, traductora y también esclava de Cortés, quien al enterarse de que su esposa venía a lo que hoy es México, se la prestó a Juan Jaramillo y luego la volvió a hacer suya, lo que ella aceptó dócilmente en lugar de luchar contra ese trato.

GRAN ACIERTO DE LA FILUNI

Uno de los grandes aciertos de la Filuni en muchos años es haber invitado a la bienamada Angela Davis, a quien Efraín Huerta le dedicó un poema cuando ella era presa política en Estados Unidos. Ahí le dice nuestro poeta: “Nos creemos tus discípulos en el aula dorada/ de tus universidades, en la celda luminosa/ que ciñe tus caderas, tu torso,/ tus manos, tus uñas y dientes, Angela Adorable/ Davis, Adorable Davis, Davis Angela, presente,/ oscura esbelta gacela garza jaguar/ Palomar de miel/ prisionera por amor de amor…”. En la misma feria librera se presentaron los nuevos de Voz Viva de México: Chén che re, de Mardonio Carballo; Cuentos, de Silvia Molina; Perro dog y otros cuentos, de David Martín del Campo, y Cuentos nómadas, de Mónica Lavín.