La República de las Letras / 19 de octubre de 2026

EL ALEPH DIGITAL, DE C. SÁIZAR

Acaba de aparecer El Aleph digital. Del libro impreso a la lectura total, de Consuelo Sáizar, una autobiografía de la autora ligada a su estrecha, intensa y definitiva relación con la letra impresa, pues como hija de un periodista de su nativa Acaponeta, transcurrió su niñez entre el olor a tinta, el ruido de las prensas y la familiaridad con la tipografía. Luego, enviada a estudiar la preparatoria a Tepic, se inició en el periodismo a los 16 años en El Observador de Nayarit y en 1979 pasó a la ciudad de México para estudiar comunicación en la Universidad Iberoamericana. En esos años se sumió en la lectura y el descubrimiento de autores, en el conocimiento de la capital, del amor sáfico y del feminismo para volver a la letra impresa como correctora de Editorial Terranova, de donde pasaría a Editorial Jus para permanecer al frente de esa firma siete años y luego dirigir la Editorial Pax-México y Hoja Casa Editorial, que mandó imprimir en Italia cien mil ejemplares de Milenios de México y vendió toda la edición de esa enciclopedia en tres años. En 1998, en la BookExpo America conoció el Rocket eBook y supo que estaba ante un cambio que marcaría nuestra época. En mayo de 2002, Consuelo concretó su sueño de ser directora del Fondo de Cultura Económica, donde editó, reeditó, sacó de la sepultura títulos olvidados, puso orden en el taller, saneó la administración y el manejo de las finanzas, abrió nuevas librerías, como la monumental y bellísima Rosario Castellanos de la colonia Condesa o el Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá. Del FCE pasó a Conaculta y creó la Ciudad de Los Libros de la Ciudadela, que hoy aloja las bibliotecas de Carlos Monsiváis, su amigo y consejero, de José Luis Martínez, Antonio Castro Leal, Jaime García Terrés y Alí Chumacero, su paisano. Después de esa experiencia se fue a Europa donde obtuvo una maestría y un doctorado y ahora es asesora de varias empresas ligadas al libro, su vocación, su mundo, su vida.

FIRMAS POR CHEMA ESPINASA

Pilar Jiménez Trejo informa que José María Espinasa padece un cáncer y sus recursos económicos no alcanzan para pagar los costosos tratamientos que requiere. Al igual que la abrumadora mayoría de los escritores, Chema carece de seguridad social, de ahí que algunos de sus amigos lo proponen para que reciba nombramiento como creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte, lo que ya alguna vez benefició a Pepe de la Colina. Por lo anterior, se exhorta al gremio literario a respaldar la propuesta enviando al correo fsegovia@colmex.mx el mensaje siguiente: “Sí, firmo en apoyo de la candidatura de José María Espinasa”, con nombre y rúbrica.

BREVIARIO…

Mil disculpas. Hace una semana, el autor de esta columna se equivocó rotundamente. Dijo que Miguel Díaz Reynoso, embajador de México en Cuba, había inaugurado en el Museo Tamayo una exposición de “ideas y dibujos”, a la que tituló Paisaje de mi alma en la noche. Pues no fue así. Se trata de la presentación de un libro-objeto del diplomático con los comentarios de Alberto Ruy Sánchez y el gran Leonardo Padura. El acto será el 6 de noviembre a las 18 horas, pero no en el Museo Tamayo, sino en la Casa Lamm, pero de ese cambio este columnista no tiene la culpa. @@@ Anuncia Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Senado, que su candidato para la medalla Belisario Domínguez es Juan Gabriel, lo que muestra el poco aprecio por quien dio nombre a ese reconocimiento que no se ha entregado desde 2023. @@@ Está en el Senado, ya aprobada por los diputados, la Ley de Ingresos 2027, que incluye la tasa cero para librerías, con la condición de que 90 por ciento de sus ingresos sean de la venta de impresos, lo que será un problema porque muchas tienen cafetería. En otras palabras, tasa cero, sólo sin tazas.